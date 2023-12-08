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В УФСИН России по Самарской области на протяжении ряда лет успешно осуществляется оказание медицинской помощи пациентам при внезапных острых заболеваниях (состояниях), представляющих угрозу их жизни.
УФСИН СО: медпомощь осужденным при острых заболеваниях
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УФСИН СО: медпомощь осужденным при острых заболеваниях

8 декабря 2023 15:35
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В УФСИН России по Самарской области на протяжении ряда лет успешно осуществляется оказание медицинской помощи пациентам при внезапных острых заболеваниях (состояниях), представляющих угрозу их жизни.

В УФСИН России по Самарской области на протяжении ряда лет успешно осуществляется оказание медицинской помощи пациентам при внезапных острых заболеваниях (состояниях), представляющих угрозу их жизни.

Так, в конце ноября 2023 года была своевременно оказана необходимая медицинская помощь осужденному, содержащемуся в исправительной колонии № 16 с острым нарушением мозгового кровообращения в региональном сосудистом центре,  имеющим специализированное оборудование и высококвалифицированных врачей-специалистов.

После оказания необходимой медицинской помощи пациент госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение УФСИН, где продолжает проходить необходимое лечение и реабилитацию.

–  Своевременная организация оказания медицинской помощи пациентам при остро развивающихся заболеваниях, является одним из приоритетных направлений деятельности каждого медицинского работника, ориентированное на спасение жизнь человеку, отметила начальник МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

 

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