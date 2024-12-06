Ученые Самарской области предложили методику по реабилитации участников СВО

125

В рамках Всероссийской межрегиональной научно-практической конференции клинических психологов доцент Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Татьяна Чапала и магистрант программы «Психология здоровья» Татьяна Сидорова представили методику использования технологий виртуальной реальности (VR-очки) для психологической реабилитации участников СВО и членов их семей

Темы психологического сопровождения участников СВО и оказания помощи их семьям, переживающим травматический опыт, находятся в центре внимания научного сообщества. Благодаря алгоритмам, предлагаемым экспертным сообществом, выстраивается непрерывная практика психологической поддержки участников СВО и членов их семей. В Самарской области сформирована комплексная система оказания такой помощи. С начала 2024 года помощь психологов получили 3700 человек. Группа психологов Центра «Возвращение» на постоянной основе работает на базе самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отчества». Также для поддержки ветеранов и их близких в регионе создан Центр психологической помощи, который координирует деятельность психологических служб, подведомственных различным ведомствам региона. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева система оказания психологической помощи в регионе будет совершенствоваться. На базе филиала Госфонда «Защитники Отечества» планируется создание центра психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих, постепенно эта практика охватит все муниципальные образования региона.

На конференции представители ТГУ представили коллегам опыт использования IT-технологий (VR-очки) для психологической реабилитации. На сегодняшний день на одном из крупнейших промышленных предприятий Тольятти продолжается научное-практическое изучение метода. С января 2023 года в исследовании приняли участие порядка 400 человек. По итогам реализации программы ученые смогут оценить показатели уровней адаптационного и личностного потенциала, стрессоустойчивости, профессионального выгорания, удовлетворённости условиями труда и качеством жизни. «Результаты работы покажем в диссертационном исследовании. Доклад для участников конференции был представлен на площадке фонда «Защитники Отечества» в Самаре. Мы предложили коллегам взять эту программу на вооружение, в том числе для психологической реабилитации участников СВО и членов их семей», - уточнила Татьяна Сидорова.

Ведущие специалисты в области клинической психологии проявили профессиональный интерес к докладу. «Для нас, профессионалов, важно делиться друг с другом опытом работы с членами семей участников СВО, обогащать компетенции, внедряя современные психологические практики и технологии», – подытожила Татьяна Чапала.

Фото Артема Чернявского