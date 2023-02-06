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Учебный центр ТТУ Самары нацелен на развитие и расширение компетенций 

6 февраля 2023 16:48
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Принимаются дополнительные меры, связанные с повышением престижа и водительской профессии, и данного учебного центра. 

В этом году продолжают принимать дополнительные меры, связанные с повышением престижа и водительской профессии, и данного учебного центра. 

Обучение можно пройти совершенно бесплатно. Кроме того, в этот период выплачивается стипендия в размере МРОТ. Далее, показав успешный результат (сдав экзамены и получив водительские права), выпускники гарантированно трудоустраиваются в то или иное депо МП «ТТУ». При этом они единовременно получают подъемные средства в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, молодым сотрудникам дается дополнительный материальный стимул – ежемесячные доплаты к основному заработку. На предприятии предусмотрен полный социальный пакет.
 
Также оценивают возможности организации в стенах этого учебного центра курсов для повышения классности водителей общественного наземного электротранспорта, работающих не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске и Тольятти.

 

Фото:   администрация Самары

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