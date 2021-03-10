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Цифровизация приходит в малые сёла Самарской области

10 марта 2021 19:22
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Жители малых сел региона высоко оценили качество интернета, проведенного по нацпроекту «Цифровая экономика».

Цифровизация приходит в малые населенные пункты области. Всего в Самарском регионе по итогам прошлого года подключили 280 социально-значимых объектов в сельских районах. Это фельдшерско-акушерские пункты, администрации сельских поселений, образовательные учреждения. Работа ведется благодаря региональной программе «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. 

Например, в сельское поселение Малое Ибряйкино Похвистневского района входит 7 населенных пунктов, три из них уже обеспечены высокоскоротным интернетом. Так, в самом селе Малое Ибряйкино качественный интернет появился в сельской школе, фельдшерско-акушерском пункте. Качество и скорость интернета уже сейчас высоко оценивают жители села. Для местных школьников появился доступ ко всем образовательным ресурсам сети, что, как отметили педагоги, повышает интерес детей к изучению программирования и других информационных технологий. В школе села созданы все условия для качественного обучения. Учитель информатики Алексей Илехметов рассказал: «Интернет у нас существовал, но не с такой, а с медленной скоростью. В некоторых ситуациях мы сами раздавали его детям с собственных телефонов. Но теперь у нас есть высокоскоростной интернет».

Интернет появился и в фельдшерско-акушерском пункте села Малое Ибряйкино, заведующая которого Галина Нестерова отметила важность цифровых технологий на селе: «В наше время интернет - очень нужная вещь. И нам он очень помогает в работе: при записи к врачу, к узким специалистам. В бесперебойном режиме из ФАПа могут отправить информацию в любое областное лечебное учреждение». 

Оперативная передача данных и быстрая связь с коллегами - важный критерий для работы и сельской администрации, в которой благодаря нацпроекту появился высокоскоростной интернет. Глава сельского поселения Малое Ибряйкино Елена Юсупова рассказала: «2020 год был сложным, и интернет очень помог в нашей работе, когда приходилось много работать в режиме ВКС».  

В 2021 году в Самарской области планируется подключить 352 социально значимых объекта. Их суммарное число в 2021 году составит 1335. В результате реализации нацпроекта на территории региона будут оснащены современными телекоммуникационными сетями, в том числе на базе волоконно-оптических линий связи, 804 населенных пункта с суммарной численностью проживающего в них населения 3 199 933 человека, что составляет 99,5 % от общего населения Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   pixabay

 

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Комментарии

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