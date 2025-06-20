Тольятти и Самара выбирают Азию: спрос на азиатские продукты вырос на 19%

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Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» проанализировала спрос в категории азиатских продуктов за пять месяцев 2025 года в Тольятти и Самаре.

Лидером спроса с начала 2025 стала категория соусов для азиатской кухни – рост составил 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также увеличились продажи ингредиентов для этнической кухни на 12%. Наиболее популярные по росту продаж азиатские продукты – морская капуста, кокосовое молоко, соевый соус, паста Том Ям и лапша соба.

Согласно данным «О’КЕЙ» интерес к азиатской кухне демонстрируют молодые покупатели. В группе 18-25 лет рост спроса на данную категорию товаров составил 41%, среди покупателей 25-45 лет – 24%, а в возрастной категории 45 и выше – 14%.

«Интерес покупателей к азиатским товарам – продолжение общего тренда на паназиатскую гастрономию. Тольяттинцы и самарцы все чаще экспериментируют с приготовлением блюд азиатской кухни в домашних условиях – от лапши вок до азиатских супов» – комментирует представитель пресс-службы сети «О’КЕЙ».

По результатам опроса сети среди покупателей, при готовке азиатских блюд дома тольяттинцы и самарцы выбирают лапшу вок – 43% опрошенных, суп Том Ям – 32%, роллы – 18% и 7% отдают предпочтение готовым азиатским салатам – морская капуста и маринованная спаржа. Всего в опросе приняли участие 839 респондентов.

Как отметил представитель сети, среди поставщиков азиатский товаров лидируют Китай (лапша, фунчоза), Таиланд (кокосовое молоко) и Россия (соевый соус).