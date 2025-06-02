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Технопарк «Жигулёвская долина» стал площадкой для мероприятий Дня города

2 июня 2025 18:15
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Сотни тольяттинцев и гости города провели целый день на территории технопарка «Жигулёвская долина».

В пятый раз технопарк «Жигулёвская долина» стал площадкой для мероприятий Дня города. 1 июня на территории технопарка одновременно состоялись сразу два больших события: ретрофестиваль «Транспортный цех» и фестиваль «ШахМат-ник».

«Сегодня наш технопарк вновь гостеприимно раскрывает свои двери для тольяттинцев и иногородних гостей, – отметил директор технопарка Александр Сергиенко. – «Жигулёвская долина» – это не только эффективная инновационная площадка, где свои проекты развивают 314 компаний-резидентов, но и прекрасное место для продуктивного отдыха. Надеемся, что обновлённый формат празднования вам понравится».
 
Сотни тольяттинцев и гости города провели целый день на территории технопарка «Жигулёвская долина». Работали ярмарка локальных мастеров и фермеров, интерактивные площадки, рассчитанные на посетителей всех возрастов. Свои двери для будущих инноваторов и их родителей открыл также детский технопарк «Кванториум Тольятти».

В режиме нон-стоп на главной сцене свои лучшие номера показали 15 ведущих творческих коллективов Тольятти. От зажигательных латиноамериканских ритмов до лиричных вокальных номеров, от драйвового баяна до уличных танцев – программа получилось насыщенной и разножанровой. 

Отметим, что партнёрами праздника выступили компании, большинство из которых также являются резидентами технопарка «Жигулёвская долина». Они организовали для гостей технопарка интерактивные площадки и предоставили многочисленные призы и подарки. 

«Сегодня мы собрались в уникальном месте. «Жигулёвская долина» представляет лучшие инновации Самарской области, лучших креативных предпринимателей, которые развивают свой бизнес, вносят свой вклад в экономику региона и всей страны», – сказал в своём приветствии Эдуард Харченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области. 

Энтузиастов шахмат всех возрастов объединил фестиваль «ШахМат-ник», который является частью большого проекта «Территория шахмат». В рамках спортивного феста состоялись мастер-класс по напольным шахматам и блиц-турнир «Путешествие в шахматное королевство». Гвоздём программы «ШахМат-ника» стал сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Дмитрием Фрольяновым а также призёрами всероссийских соревнований Тимофеем Коноваловым и Семёном Юрасовым. Организаторами шахматного фестиваля выступили Федерация шахмат г.о. Тольятти и спортивная школа олимпийского резерва № 4 «Шахматы». 

Глава города Тольятти Илья Сухих, обращаясь ко всем гостям технопарка, отметил, что тема транспорта и автомобильной промышленности неразрывно связана с жизнью Тольятти и поэтому отзывается в сердцах всех горожан. 

Более 130 эксклюзивных автомобилей, мотоциклов, а также военная техника были выставлены на фестивале «Транспортный цех». Организатор фестиваля – клуб культурного наследия «РетроФормат». Для участия в «Транспортном цехе» в Тольятти приехали фанаты ретротранспорта и дерзкого автотюнинга из Москвы и Подмосковья, Чебоксаров, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саратова, Кирово-Чепецка, Пензы, Ижевска, Старого Торъяла (республика Марий Эл) и Самары. Жемчужинами экспозиции стали раритетные авто. Например, ГАЗ-61-73, который в сентябре 1942 года был передан в распоряжение маршала Г.К. Жукова, и Ford Model T 1912 года выпуска. В конце масштабного праздника автолюбители получили награды в целом ряде номинаций. 

Яркое впечатление от праздника дополнили презенты от главных партнёров Дня города. Самые везучие участники получили полезные и приятные подарки, в том числе рециркулятор воздуха и электросамокат. 

Технопарк «Жигулёвская долина» вновь подтвердил свой статус организатора значимых городских событий и комфортного пространства для активного отдыха. 

 

Пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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