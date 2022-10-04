Судебные приставы Самары проконтролировали получение квартир гражданами с особой категорией здоровья

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Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску Самары добились предоставления внеочередного жилья для граждан с ограниченными физическими возможностями.

Установлено, что заявители с ограничениями по здоровью, обратились к ответственным лицам с просьбой предоставить им жилье в соответствии с требованиями жилищного законодательства. Однако их право реализовано не было. За восстановлением справедливости жители Самары обратились в суд, который обязал ответственный орган предоставить жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

На основании решений суда судебным приставом-исполнителем были возбуждены исполнительные производства, о чем должник был незамедлительно уведомлен. Однако требования сотрудников органов принудительного исполнения не были исполнены в добровольный срок. Действуя в защиту прав граждан, судебные приставы в очередной раз разъяснили должнику последствия неисполнения требований исполнительного документа и предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Осознав неотвратимость исполнения решения суда, ответственный орган предоставил жителям жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области