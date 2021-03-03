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Судебные приставы Самарской области подвели итоги работы за 2020 год на заседании коллегии, в которой принял участие заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов.

С докладом выступил главный судебный пристав Самарской области Закир Муратов. В своем выступлении руководитель УФССП России по Самарской области отметил, что в регионе сохраняется тенденция роста поступающих на исполнение судебных актов и актов иных уполномоченных органов. Так, количество поступивших документов увеличилось на 14% и составило 1,5 миллиона. Общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении в 2020 году, превысило 2,4 миллиона, а средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила более 5 тысяч производств.

Подводя итоги работы, руководитель управления отметил, что в консолидированный бюджет Российской Федерации судебными приставами Самарской области перечислено 5,2 миллиарда рублей, что на 650 миллионов рублей превышает сумму 2019 года, в том числе региональный и местные бюджеты пополнены на 4,2 миллиарда рублей.

Подробно в своем докладе Закир Муратов остановился на социально значимых категориях исполнительных производств, связанных с обеспечением прав детей и взысканием задолженностей по заработной плате.

В результате активной работы по взысканию алиментных платежей в пользу детей взыскано свыше 220 миллионов рублей, что в 1,5 раза превышает сумму, взысканную в 2019 году. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права несовершеннолетних на получение алиментов, составила 85,1 %.

В 2020 году фактическим исполнением окончено 4,2 тысяч производств о взыскании заработной платы. Взысканная и перечисленная сумма составила свыше 104 миллионов рублей.

Под пристальным вниманием службы находятся судебные решения о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В прошедшем году количество поступивших судебных актов указанной категории увеличилось почти в 1,5 раза, а подлежащая взысканию сумма – почти в два раза. Вместе с тем, в результате принятых мер в прошлом году взыскателям перечислено 44,6 миллионов рублей, что вдвое больше суммы, взысканной в 2019 году.

Определяя планы дальнейшей работы, главный судебный пристав Самарской области обозначил ключевые цели, в числе которых повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в том числе по исполнительным производствам социально значимых категорий.

В рамках мероприятия главный судебный пристав Самарской области вручил сотрудникам управления награды ФССП России и других ведомств, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области