Стажеры обсудили молодежную политику Тольятти

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Во вторник, 16 марта, в рамках региональной стажировки для участников образовательной программы РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» состоялась стратегическая сессия. Основной вопрос повестки - стратегическое развитие молодежной политики в городском округе Тольятти.

Участники стажировки – победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России» – руководители органов государственной и муниципальной службы, бизнесмены, общественные деятели.

Совместно с руководством области стажеры будут разрабатывать проектные идеи для актуальной задачи, которая стоит перед регионом - привлечение студентов и молодых специалистов в Самарскую область.

Чтобы лучше погрузиться в проблематику и познакомиться со спецификой региона, для стажеров запланирован ряд встреч с министрами, крупнейшими предприятиями области, со студентами опорных вузов региона, молодыми учеными и специалистами.

Одной из таких встреч стала стратегическая сессия, где обсуждалась стратегия развития молодежной политики города Тольятти. Лидеры встретились с представителями Администрации г.о. Тольятти, сотрудниками Тольяттинского государственного университета, молодыми специалистами ПАО «Автоваз», а также с членами Инициативного центра лидеров Самарской области.

Открыла встречу руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина: «Уверена, что сегодняшняя встреча будет полезной и продуктивной!»

О специфике города Тольятти рассказал руководитель Инициативного центра Самарской области, суперфиналист конкурса «Лидеры России» третьего сезона Александр Свистунов. Он отметил, что Тольятти – самый крупный моногород Российской Федерации. Градообразующее предприятие города - АО «АВТОВАЗ» является одним из лидеров автомобильной промышленности России. «Город имеет огромный потенциал в части привлечения молодежи, который мы просим вас помочь раскрыть», - обратился к лидерам Александр Свистунов.

Директор МБУ ММЦ «Шанс» Татьяна Штангрет обратила внимание, что Тольятти не только город для работы, но и город, который удобен для жизни. Городская среда в городе комфортна и доступна.

Об инвестиционной привлекательности города в формате ВКС рассказал заместитель руководителя Проектного офиса по развитию ТОСЭР «Тольятти», главный специалист проекта в МАУ «Агентство экономического развития» г.о. Тольятти Александр Дроботов. В городе действует целый ряд инвестиционных площадок различного уровня, масштаба и назначения, такие как особая экономическая зона «Тольятти», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и другие.

Свое мнение высказал участник стажировки, финалист конкурса «Лидеры России» Тимофей Фокин: «Во всех регионах, где я был, не хватает молодежи, которая умеет работать в качестве стартаперов. Пока в город не придут люди, которые сделают хорошее кафе, оно не появится. Нужно растить лидеров! Систематически обучать молодежь, развивать в них умение мыслить нестандартно, развивать в них лидерские качества».

В конце встречи участники обменялись контактами, чтобы работать в тесном контакте на протяжении рабочей недели.

Отметим, что в рамках стажировки запланированы и другие интересные встречи. 17 марта стажеры встретятся со студентами опорных вузов Самарской области, где обсудят систему высшего образования региона, передает пресс-служба облправительства.