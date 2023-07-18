Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2024 году

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Минцифры России запустило всероссийское голосование за подключение к мобильному интернету деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек. Жители Самарской области могут отдать свой голос и повлиять на то, в каких населённых пунктах в 2024 году появится высокоскоростной интернет и телефонная связь.



Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся по программе «Устранение цифрового неравенства». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.



О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, неоднократно заявлял губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что сельские жители должны иметь равные права с городскими жителями к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.



«По итогам голосования Минцифры России отберёт 12 населённых пунктов Самарской области. В них установят вышки связи, которые обеспечат выход в интернет, а значит и доступ к онлайн-сервисам, в том числе государственным услугам. Поэтому призываю жителей активно подключаться к голосованию. От вашей инициативности зависит, где в следующем году связь появится в первую очередь», – рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



К 2030 году Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек. После подведения итогов в конце 2023 года 1481 населённый пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету.



По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 19 деревнях и сёлах Самарской области. Работы по подключению объектов связи планируется завершить до конца 2023 года. В прошлом году в голосовании приняли участие 13 712 жителей региона.



Как можно проголосовать:

• по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября;

• на Госуслугах — на странице сервиса для голосования: https://www.gosuslugi.ru/inet. Онлайн-голосование продлится до 13 августа.



Правила голосования:

• Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт.

• В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.



Видеоинструкция как проголосовать на Госуслугах: https://rutube.ru/video/38628b788a48b682003b088ef31fc..

Фото: лепартамент информационной политики СО