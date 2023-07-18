Я нашел ошибку
Главные новости:
Миниатюрные линзы, созданные в Самаре, позволяют удешевить использование оптических систем.
Разработка самарских ученых упростит использование беспилотников и наноспутников
Оперативнее всех отреагировал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько.
Самарцы пожаловались на  разрушения недавно отремонтированной  дороги по улице Третий проезд
За победу боролись 15 участниц.
В «РКС-Самара» выбрали лучшего контролёра
Оплатить начисления из указанных документов пользователь ЕПГУ сможет онлайн.
Налогоплательщикам: появилась возможность получения налоговых документов через личный кабинет на Госуслугах
"Самара Музейная" 22 июля (суббота) в 16:30 и "Куйбышев - дипломатическая  столица" 23 июля (воскресенье) в 16:30.
Музей Эльдара Рязанова: пешеходные экскурсии на выходных
Футбольный клуб «Крылья Советов» провел специальную акцию «Попади в «Крылья»!».
Шоу-матч болельщиков и игроков «Крыльев» состоялся на «Солидарность Самара Арене»
17 и 18 июля — технический день.
Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю
Сельские жители должны иметь равные права с городскими жителями к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.
Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2024 году
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.42
0.3
EUR 101.65
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2024 году

18 июля 2023 15:15
143
Сельские жители должны иметь равные права с городскими жителями к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.

Минцифры России запустило всероссийское голосование за подключение к мобильному интернету деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек. Жители Самарской области могут отдать свой голос и повлиять на то, в каких населённых пунктах в 2024 году появится высокоскоростной интернет и телефонная связь.

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся по программе «Устранение цифрового неравенства». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, неоднократно заявлял губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что сельские жители должны иметь равные права с городскими жителями к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.

«По итогам голосования Минцифры России отберёт 12 населённых пунктов Самарской области. В них установят вышки связи, которые обеспечат выход в интернет, а значит и доступ к онлайн-сервисам, в том числе государственным услугам. Поэтому призываю жителей активно подключаться к голосованию. От вашей инициативности зависит, где в следующем году связь появится в первую очередь», – рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

К 2030 году Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек. После подведения итогов в конце 2023 года 1481 населённый пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету.

По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 19 деревнях и сёлах Самарской области. Работы по подключению объектов связи планируется завершить до конца 2023 года. В прошлом году в голосовании приняли участие 13 712 жителей региона.

Как можно проголосовать:
• по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября;
• на Госуслугах — на странице сервиса для голосования: https://www.gosuslugi.ru/inet. Онлайн-голосование продлится до 13 августа.

Правила голосования:
• Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт.
• В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.

Видеоинструкция как проголосовать на Госуслугах: https://rutube.ru/video/38628b788a48b682003b088ef31fc..

 

Фото:   лепартамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
233
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
228
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
613
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1806
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
4607
Весь список