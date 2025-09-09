Стартовало голосование за обеспечение мобильным интернетом населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей

240

С 25 августа 2025 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» стартовало голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей.

Устранение цифрового неравенства в регионе - часть программы социально-экономического развития Самарской области на период до 2029 года, разработанной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

В Самарской области проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется с 2021 года. Благодаря ему в малочисленных населенных пунктах устанавливаются базовые станции сотовой связи со стандартами 2G (голосовая связь) и 4G. Проект уже реализован в 131 населенном пункте, а охват жителей составляет более 30 тыс. чел. В 2025 году запланировано установить 13 базовых станций, что обеспечит интернетом порядка 3 тыс.жителей.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и любые граждане РФ. Жители населенного пункта, где пока нет интернета, могут пригласить своих родных и знакомых из других городов и даже регионов присоединиться к голосованию, чтобы всегда быть на связи. Таким образом все граждане РФ старше 18 лет могут повлиять на то, где появится мобильный Интернет уже в следующем году.

Голосование проводится с 25 августа по 9 ноября 2025 года включительно.

Проголосовать можно двумя способами:

- онлайн на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/inet);

- направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населённый пункт, за который отдаются голоса. При подсчёте «бумажных голосов» будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 9 ноября 2025 года включительно.

