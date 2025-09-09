Стартовало голосование за обеспечение мобильным интернетом населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей

Я нашел ошибку
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Стартовало голосование за обеспечение мобильным интернетом населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей

9 сентября 2025 16:29
240
Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку.

С 25 августа 2025 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» стартовало голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей.

Устранение цифрового неравенства в регионе - часть программы  социально-экономического развития Самарской области на период до 2029 года, разработанной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. 

В Самарской области проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется с 2021 года. Благодаря ему в малочисленных населенных пунктах устанавливаются базовые станции сотовой связи со стандартами 2G (голосовая связь) и 4G. Проект уже реализован в 131 населенном пункте, а охват жителей составляет более 30 тыс. чел.  В 2025 году запланировано установить 13 базовых станций, что обеспечит интернетом порядка 3 тыс.жителей. 

Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и любые граждане РФ. Жители населенного пункта, где пока нет интернета, могут пригласить своих родных и знакомых из других городов и даже регионов присоединиться к голосованию, чтобы всегда быть на связи. Таким образом все граждане РФ старше 18 лет могут повлиять на то, где появится мобильный Интернет уже в следующем году. 

Голосование проводится с 25 августа по 9 ноября 2025 года включительно. 

Проголосовать можно двумя способами: 
- онлайн на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/inet); 
- направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населённый пункт, за который отдаются голоса. При подсчёте «бумажных голосов» будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 9 ноября 2025 года включительно.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
485
