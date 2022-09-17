Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в благодарственных молебных в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купина»

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Ежегодно 17 сентября отмечается День почитания иконы «Неопалимая купина». Издревле эту икону считали защитницей от пожаров. Люди верили: если молиться Пресвятой Богородице у иконы, то пожары и стихийные бедствия отступят.

Поэтому пожарные особо чтят этот образ Божией Матери, а участие сотрудников МЧС России в благодарственных молебнах, посвященных иконе Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», стало уже доброй традицией.

Сегодня в Тольятти около 70 сотрудников 31 пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти приняли участие в молебне, проходившем в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Провел молебен иерей собора - Виталий Коршунов.

В Сызрани чин почитания иконы традиционно прошел в церкви в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Праздник является престольным для храма, расположенного рядом с 95 пожарно-спасательной частью, и построенного по инициативе руководства 7 пожарно-спасательного отряда. В благодарственном молебне и крестном ходе приняли участие 45 сотрудников 7 ПСО и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Сызрань и м.р. Сызранский и Шигонский.

В Самаре 93 сотрудника 3 пожарно-спасательного отряда вместе с семьями, и 73 сотрудника Специального управления ФПС № 39 посетили молебны в различных храмах города.

В русской иконописи икона Божией Матери «Неопалимая Купина» известна с середины XVI века, а праздник в честь нее был установлен в XVII столетии.

Икона, на которой изображена Пресвятая Дева Мария, объятая пламенем огня с младенцем в руках, сохранилась до наших времен.

Существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы «Неопалимая Купина». Наши предки знали много поверий, связанных с пожарами, которые были самым страшным бедствием для крестьян наряду с неурожаем. Пред иконой «Неопалимая Купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед, об исцелении недугов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО