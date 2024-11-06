Сотрудники госпожнадзора Тольятти рассказали о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон

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С целью информирования населения о правилах пожарной безопасности в отопительный сезон и недопущения гибели и травмирования детей на пожарах, инспектор пожарного надзора по городу Тольятти Александр Павлов провел беседу с родителями учащихся Тольяттинского машиностроительного колледжа.

Специалист напомнил родительской аудитории требования безопасности при эксплуатации электрических обогревателей и других отопительных приборов, алгоритм действий в случае обнаружения признаков пожара, меры по недопущению пожаров в результате детской шалости.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам использования газового оборудования в домах и установки автономных дымовых пожарных извещателей.

Газовое оборудование должно регулярно осматриваться сотрудниками специализированной организации и находиться в исправном состоянии, соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

Автономный дымовой пожарный извещатель (сокращённо его называют АДПИ) – полезный прибор, помогающий сохранить жизнь и имущество от пожара.

На сегодняшний день АДПИ является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. Он выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку может реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способен звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе. Громкость и частота звука извещателя способны разбудить даже крепко спящего человека.

В первую очередь извещатель рекомендовано иметь в квартирах и домах многодетных семей, семей, где есть люди с ограниченными возможностями и престарелые родственники.

Фото: ГУ МЧС СО