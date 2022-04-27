Сотрудники ГИБДД Тольятти поддержали акцию  «Георгиевская ленточка»

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По всей стране стартовали мероприятия, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно акция "Георгиевская ленточка" проводится, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции, в канун 9 мая в знак безграничной признательности ветеранам Великой Отечественной войны, защитившим мир от фашизма.

Сотрудники ГИБДД Тольятти совместно с волонтерами Победы поддержали акцию, которая стартовала уже 27 апреля. Дорожные полицейские вручали водителям и пешеходам георгиевские ленточки с пожеланием неукоснительно соблюдать ПДД РФ, а также быть внимательным и осторожными на дороге.

В свою очередь госинспекторы РЭО ГИБДД Тольятти вручали георгиевские ленточки при регистрации транспортных средств и получении водительских удостоверений.

Граждане с удовольствием и благодарностью принимали их, как дань уважения людям, которые приблизили для всех нас Победу. Многие сразу же прикрепляли их к своей одежде, как символ Великой Победы и гордости за свою страну.

Фото: ГИБДД Тольятти