Служба занятости Самарской области проведет сеансы арт-терапии на выставке «Россия»

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На Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, в рамках Форума национальных достижений 16 и 17 февраля состоится тематический день по содействию занятости, по ключевым достижениям и результатам развития рынка труда.

Специалисты службы занятости Самарской области 16 февраля в павильоне №55 (Дом молодежи), а 17 февраля на стенде Минтруда России в павильоне C («Семья. Работа. Долголетие») проведут психотерапевтический мастер-класс «Арт-терапия» для подростков и взрослых.

На стенде Самарской области (павильон №75) 16 февраля также пройдут мероприятия, посвященные труду и занятости. Посетители смогут поучаствовать в арт-терапии и получить консультацию сотрудников кадрового центра Самарской области о возможностях трудоустройства и мерах поддержки в регионе. Юным гостям буду предложены профориентационные игры «Профессиональное лото», «Собери рабочее место своей мечты», «Сборка автомобиля и ракеты».

«Тема занятости, выбора своего карьерного пути актуальна в любом возрасте, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, - даже маленькие дети выбирают в совместных играх какие-то профессиональные роли, а чем старше становится человек, тем важнее для него становится этот выбор. Задача службы занятости – помочь, подсказать, направить, чтобы свои таланты и способности человек проявил в профессиях, востребованных на региональном рынке труда. И на выставке «Россия» мы покажем часть методик, которыми наши специалисты пользуются в каждодневной работе».

Новые методики и сервисы внедряются службой занятости Самарской области, благодаря комплексной модернизации в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Цель такой работы – помощь жителям региона в трудоустройстве, а работодателям – в подборе кадров. Напомним, привлечение кадров и дальнейшее закрепление их на предприятиях региона — это важнейшая задача, которой особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области