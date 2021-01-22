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Шестой кассационный суд общей юрисдикции подводит итоги первого года работы. Он открылся в Самаре в конце 2019 года.Сейчас здесь пересматриваются решения, принятые судами Башкирии,Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

За право стать субъектом, где разместится Шестой кассационный суд, боролись многие регионы. Добиться, чтобы решение было принято в пользу амарской области удалось благодаря Дмитрию Азарову, который провел колоссальную работу по отстаиванию интересов региона на федеральном уровне.

Для СО размещение суда - не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения способствовала повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Так, в Шестом кассационном суде трудятся 127 судей и 400 рядовых сотрудников.

Открытие суда способствует повышению качества и востребованности юридического образования в регионе, а также помогает работе ряда других отраслей, в том числе - транспортной, гостиничной сферы, поскольку люди приезжают к нам из других регионов.

Кроме того, открытие суда решило еще одну застарелую проблему. Благодаря этому удалось не только закончить возведение здания, которое долгое время было долгостроем, но и привести в порядок весь микрорайон. Теперь Крымская площадь - точка притяжения для жителей и гостей Самары

Судейское сообщество и весь коллектив суда поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

«Казалось бы, совсем недавно, будто вчера, мы проводили здесь первое торжественное заседание. И уже подводим итоги напряженного года, который внес коррективы в жизнь страны и каждого человека. Судебная система, во всяком случае, все, кто работает в СО, справились с этими вызовами. В это непростое время, в условиях ограничений, обеспечили доступность правосудия для жителей нашего региона, и, если говорить о Шестой кассации, для жителей 9 регионов РФ. Спасибо вам за это! Размещение Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре стало знаковым событием для региона. Фактически благодаря тому, что суд работает в СО, мы получили новый статус. Этому доверию регион должен соответствовать», - отметил глава региона.

«Я искренне рад, что наша инициатива размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции была поддержана. Хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность председателю Верховного суда РФ Вячеславу Михайловичу Лебедеву за оказанную поддержку. Сегодня здание суда – украшение и гордость Самары. Появление суда преобразило большую территорию Самары, Железнодорожного района. И еще раз подчеркну самое главное: обеспечило доступ к правосудию более 22 млн жителей 9 субъектов РФ», - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.