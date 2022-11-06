Сегодня в Самаре на площади Куйбышева прошла репетиция Парада Памяти

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Сегодня в Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти, который состоится 7 ноября 2022 года.

В ярком патриотическом действе на площади Куйбышева приняли участие разные поколения героев – защитников нашей страны, парадные расчеты Вооруженных сил Российской Федерации, силовые структуры, ветеранские, патриотические, общественные организации, военные учебные центры, кадетские классы, юнармейские отряды из разных регионов Российской Федерации, а также трудящиеся промышленных и оборонных предприятий, образовательных организаций, учреждений культуры, органов законодательной и исполнительной власти, представители муниципальных образований Самарской области.

Уже завтра, 7 ноября, все они станут участниками главного события – Парада Памяти–2022, который начнётся в 12:00.



Первый Парад Памяти состоялся в Самаре в 2011 году.

Фото: скриншот видео