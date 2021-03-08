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Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Кинельского района останавливали автомобили намного чаще, чем обычно, иногда буквально одна за другой. Причем останавливали выборочно, только водителей-женщин. Подходили к окошку водителя и… дарили цветы, желали здоровья и успехов.

Так местные правоохранители присоединились к всероссийской акции «Цветы для автоледи». В качестве подарка инспекторы ДПС дарили тематические памятки о правилах дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, aвтоледи в ответ обещали быть вежливыми на дороге и соблюдать правила дорожного движения.