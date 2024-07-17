Я нашел ошибку
Главные новости:
На всей территории земель лесного фонда Самарской области.
По 23 июля продлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
При инсульте снабжение клеток мозга кислородом и питательными веществами прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели.
Самарский врач-невролог напомнила симптомы инсульта
Очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес».
Малый бизнес Самарской области узнает потребность ПАО «ОДК-Кузнецов» в товарах и услугах
Состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве по созданию и развитию в Тольятти образовательно-производственного кластера в области технологии машиностроения Самарской области.
В Тольятти будут готовить новые кадры для высокотехнологичных производств
Победители конкурса получат безвозмездную субсидию, потратить которую можно на различные цели, связанные с ведением и развитием бизнеса: от аренды помещений до закупки оборудования.
Выпускники акселератора «Ты предприниматель» готовятся к конкурсу грантов
Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты НМИЦ им. Алмазова посетили Самарскую область с рабочим визитом
"Жигулевские просторы" - этап детского Кубка России.
В Самаре состоится областной турнир по шахматам "Жигулевские просторы"
По поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения.
«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.47
EUR 96.26
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-невролог напомнила симптомы инсульта

17 июля 2024 16:45
98
При инсульте снабжение клеток мозга кислородом и питательными веществами прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели.

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Елизавета Бекетова:

"Инсульт – острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Оно происходит в результате разрыва или закупорки сосуда головного мозга, при этом поступление крови к определенной части головного мозга снижается или полностью прекращается.

С током крови к нервным клеткам головного мозга поступает кислород и питательные вещества, которые необходимы для его нормальной жизнедеятельности. При инсульте снабжение клеток мозга кислородом и питательными веществами прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели.

Первые признаки инсульта:
нарушение чувствительности или появление слабости особенно на одной стороне тела
нарушение речи или понимания обращенных слов
резкое нарушение зрения, выпадение полей зрения, появление двоение в глазах
внезапное головокружение и нарушение координации
резкая и сильная головная боль без видимой причины.

Что делать?
вызвать скорую помощь по номерам 03, 103 или 112
уложить и успокоить человека
удалить изо рта остатки еды, при наличии - протезы, не давать употреблять пищу
обеспечить приток свежего воздуха".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
17 июля 2024, 15:35
Специалисты НМИЦ им. Алмазова посетили Самарскую область с рабочим визитом
Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здравоохранение
62
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта
16 июля 2024, 21:30
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта
Инсульт — внезапное нарушение мозгового кровообращения. Здравоохранение
376
Об этом рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
16 июля 2024, 15:06
Почти 70 000 человек прошли диспансеризацию по месту работы
Об этом рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
427
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
277
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
198
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
176
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
216
Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
16 июля 2024  13:46
Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
511
Весь список