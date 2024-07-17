Самарский врач-невролог напомнила симптомы инсульта

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Елизавета Бекетова:
"Инсульт – острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Оно происходит в результате разрыва или закупорки сосуда головного мозга, при этом поступление крови к определенной части головного мозга снижается или полностью прекращается.
С током крови к нервным клеткам головного мозга поступает кислород и питательные вещества, которые необходимы для его нормальной жизнедеятельности. При инсульте снабжение клеток мозга кислородом и питательными веществами прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели.
Первые признаки инсульта:
нарушение чувствительности или появление слабости особенно на одной стороне тела
нарушение речи или понимания обращенных слов
резкое нарушение зрения, выпадение полей зрения, появление двоение в глазах
внезапное головокружение и нарушение координации
резкая и сильная головная боль без видимой причины.
Что делать?
вызвать скорую помощь по номерам 03, 103 или 112
уложить и успокоить человека
удалить изо рта остатки еды, при наличии - протезы, не давать употреблять пищу
обеспечить приток свежего воздуха".
Фото: минздрав СО