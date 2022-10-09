Самарские поисковики на пьедестале почёта окружного Слёта поисковых отрядов «Никто не забыт»

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8 октября в Нижегородской области состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт».



В этом году Самарскую губернию представляла команда ребят из поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и «Свои» под руководством опытного командира поискового отряда «Сокол», председателя Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области Евгения Ривкинда. Всего в мероприятии приняли участие более 200 участников из 14 регионов округа.



На протяжении 3 дней самарские поисковики демонстрировали свое мастерство в таких конкурсных испытаниях, как «Визитная карточка команды», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ».



По итогам окружного Слета региональная делегация заняла почётное 3 место!

Фото: департамент информационной политики СО