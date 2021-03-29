Самарская область состоится старт Всероссийской молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы»

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31 марта в 13:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (Самара, проспект Ленина, 14) пройдет старт Всероссийской молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы». Акция направлена на приобщение молодёжи к прочтению художественных произведений о военном времени и визуализации литературных героев из этих произведений. Акция вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации.

Проведение акции в 2021 году станет продолжением предыдущей работы, направленной на пропаганду патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде и популяризацию художественных произведений о Великой Отечественной войне. Самарская областная юношеская библиотека даст старт акции в режиме «онлайн» на платформе Zoom.