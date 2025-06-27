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Самарская область получила 7,8 млн рублей на развитие волонтерских центров и образовательных программ

27 июня 2025 14:24
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Самарская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», который является частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Самарская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», который является частью национального проекта «Молодёжь и дети». Федеральная субсидия в размере 7,8 млн рублей позволит реализовать комплексную программу «Мы вместе можем больше», направленную на развитие инфраструктуры добровольчества Самарской области и ресурсную поддержку участников программ Добро.Центры и «Обучение служением».

«Эта победа в конкурсе — важный шаг для системного развития добровольчества в регионе. Полученные средства будут направлены на создание современных пространств для волонтеров, повышение квалификации специалистов, активное вовлечение молодежи в социальные практики, популяризацию экосистемы Добро.рф», — говорит руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Программа «Мы вместе можем больше» включает ремонт и оснащение шести Добро.Центров в муниципалитетах области, проведение обучающих мероприятий для 400 специалистов, волонтеров и участников программ «Обучение служением», а также масштабную информационную кампанию для популяризации добровольчества. Особое внимание уделяется сотрудничеству с образовательными организациями, НКО и органами власти для достижения целей национального проекта.  

Вовлечение к 2030 году 45,8% молодых людей в волонтерскую деятельность, а также создание инфраструктуры для их поддержки по всей стране - одна из основных задач нацпроекта «Молодёжь и дети», инциированного Президентом России Владимиром Путиным. Ответственными за реализацию нацпроекта в Самарской области выступают региональное министерство молодежной политики Самарской области и Ресурсный поддержки и развития добровольчества при участии партнеров, включая образовательные учреждения и НКО.

 

Фото:   Добро.Центр СЭК им.П.Мачнева

Теги: Самара

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