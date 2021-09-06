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Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам организации питания в школах, колледжах и вузах

6 сентября 2021 09:23
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Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам организации питания в школах, колледжах и вузах

Роспотребнадзор запускает сегодня во всех регионах горячую линию по вопросам организации питания в школах, колледжах и вузах.

Консультацию можно будет получить до 17 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся, роли администрации образовательного учреждения в этом процессе, возможного родительского контроля за питанием детей. Они также дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания, говорится в сообщении.

Номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Ранее глава ведомства Анна Попова призвала родителей и общественные организации активно включаться в процесс контроля за питанием детей в школах. По её словам, надзорных органов не хватит, чтобы обеспечить полный контроль, передает Радио Маяк.

Теги: Роспотребнадзор школьное питание

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