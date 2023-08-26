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Работа Дмитрия Горшкова из Самары признана лучшей на  IV фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»

26 августа 2023 15:12
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Дмитрий Горшков выполнил мурал «Открытие возможностей». 

25 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля стрит-арта «ФормART» в Кировской области определили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа. Мероприятие прошло в рамках фестиваля уличных культур в лофтовом пространстве «КРИН».

Победителем фестиваля по результатам народного и экспертного голосования стал представитель Самарской области Дмитрий Горшков, выполнивший мурал «Открытие возможностей».  По итогам народного голосования за работу Дмитрия Горшкова суммарно  было отдано наибольшее количество голосов:  более 27 тысяч голосов от  жителей Самарской области и 1 147 голосов  – выбор других регионов.

В торжественной церемонии награждения художников стрит-арта ПФО принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. «Каждый из авторов работ, ставших финалистами на уровне округа, уже победитель – ваши произведения украсили города в регионах Приволжья и наверняка станут частью их культуры и истории. Отмечу, что с каждым годом уровень граффити и мастерство участников проекта растет. Более того, жители регионов и городов нашего округа с большим интересом следят за ходом конкурса. Об этом свидетельствуют результаты народного голосования – в этом году в нем приняли участие почти 120 тысяч человек. Для нас очень важно создать в округе условия для разных форм культурной самореализации молодежи, как формальных, так и неформальных, дать возможности как можно большему количеству ребят проявить себя и показать свой талант», – сказал замполпреда.

Напомним, для Дмитрия Горшкова это уже не первая победа в фестивале «ФормART». В 2021 году его граффити-работа «Будущее» была признана лучшей. А в 2020-м в основной номинации фестиваля «ФормART» победу одержала наша землячка Оксана Гладкова, автор мурала «Чистый вдох». Неоднократные победы Самарской области на фестивале свидетельствует о том, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых находят поддержку. Работе с молодежью, детьми, подростками в Самарской области уделяется большое внимание. Об этом убедительно говорят масштабные события, проводимые на территории области, и победы в федеральных конкурсах и программах, которыми может похвастаться регион. «В нашей губернии замечательная, разносторонне талантливая, активная молодежь, готовая всегда прийти на помощь и искренне любящая нашу Родину. Это подтверждается деятельностью многочисленных волонтерских организаций, патриотических объединений, поисковых отрядов, а также организацией и проведением таких знаковых событий, как Российская студенческая весна, молодежный форум ПФО «iВолга», фестивали «Том Сойер Фест», «САМ.ФЕСТ» и многие другие. Благодаря этому Самарская область в 2022 году вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», – отмечает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Второе место разделили участник из Саратовской области Манучехр Вохидов с муралом «Школа будущего» и представитель Кировской области Арсений Кифоренко с работой «Знания – космос». Такое решение было принято организационным комитетом фестиваля во главе с заместителем полномочного представителя Олегом Машковцевым.  Третье место заняла Ангелина Волкова из Республики Мордовия с работой «Следуй за знанием».

Победителями спецноминации стали Дмитрий Багин и Арсений Кифоренко из Кировской области, а также Иван Онофрей из Нижегородской области. Помимо денежных призов они получат возможность реализовать свои работы на зданиях городской среды в Кирове в следующем году.

Напомним, в народном голосовании мог принять участие каждый желающий, выбрав понравившуюся работу и позвонив на бесплатный номер. По результатам народного голосования лидерами стали Самарская область с граффити «Открытие возможностей», Кировская область с работой «Знания – космос» и Саратовская область с работой «Школа будущего». 

Кроме того, отдельно учитывались голоса жителей своего региона в соотношении с количеством населения и голоса из других субъектов РФ. Работы финалистов также оценивали 80 региональных и 6 федеральных экспертов: наибольшее количество баллов получили граффити из Самарской области, Республики Мордовии и Пермского края.

Впервые финал фестиваля «ФормART» прошел в очном формате. В течение двух дней для художников со всех регионов Приволжского федерального округа была организована образовательная программа с лекциями от федеральных экспертов, дискуссиями и мастер-классами. На финальном мероприятии на одной площадке объединились представители различных направлений – от уличных танцоров и участников арт-маркета до диджеев, битбоксеров и баскетболистов. Молодые художники смогли принять участие в совместной росписи объектов, находящихся на площадке, и создать брендированную продукцию вместе с детьми из общественной организации «Дорогою добра». 

Фестиваль «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити.

 

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

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