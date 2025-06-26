Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи

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Заместитель председателя областного правительства Регина Воробьёва, курирующая социальной блок, отметила позитивную тенденцию, которая сложилась в регионе после старта реализации спецпроекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Согласно последним данным отмечается постепенное снижение количества детей, помещенных в организации для детей сирот в целом, а также детей из семей в кризисной ситуации. В период с декабря 2024 года по июнь 2025 года такое снижение составило 7%. Кроме того, с учетом применения семьесберегающего подхода, отмечается снижение численности детей, родители или единственный родитель которых лишены родительских прав на 21,3%, и ограничены в родительских правах на 16,3%.

В первом полугодии 2025 в регионе начали действовать 5 служб «Дети в семье», из них 1 ресурсно-методическая, направленная на поддержку специалистов, и 4 территориальных, из которых 2 на базе комплексных центров социального обслуживания населения и 2 на базе стационарных учреждений. На сегодняшний 1086 семей получают профессиональную поддержку в рамках их деятельности. По итогам работы 28 детей вернулись домой из учреждений с круглосуточным пребыванием.

В рамках проекта в регионе планируется масштабно перепрофилировать 3 Дома ребенка, которые расположены в трех крупных городах Самарской области: Самара, Тольятти и Сызрань. В результате проведенной работы к 2027 году появятся учреждения нового плана, которые будут решать задачи антикризисной поддержки семей.

Планируется, что многопрофильных реабилитационных семейных центрах помощи семье и детям будут открыты:

- отделения «Маленькая мама» для несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних мам с детьми;

- отделения по организации помощи и оказанию социальных услуг семьям, чьи дети находятся в учреждениях в полустационарной и надомной форме социального обслуживания;

- выездная круглосуточная мобильная бригада;

- отделения, обеспечивающие временное нахождение и оказание социальных услуг детям-сиротам.

«Реализация социального проекта «Вызов» – не просто показатели и сухая статистика. За каждым ребёнком, которого удалось вернуть в семью, стоит кропотливая работа межведомственных консилиумов. Мы действуем адресно и находим оптимальное решение для помощи в каждом конкретном случае», - рассказывает Региона Воробьева.

Напомним, Самарская область стала одним из пилотных регионов, где внедряют систему семьесберегающего подхода и профилактики социального сиротства, чтобы дети могли остаться с родными и не попали в сиротские учреждения. Проект "Вызов" стал частью стратегической программы "Дети в семье", инициированной Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

На встрече с Уполномоченным по правам ребенка в области Юлией Николаевой глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что крайне важно внедрить семьесберегающий подход и сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются в соцучреждениях.

Фото – «Волжская коммуна».