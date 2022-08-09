Проект «Билет в будущее» состоится в Самарской области

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Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие - за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов.

Напомним, проект «Билет в будущее» стартовал в 2020 году и получил огромную популярность среди учеников. Каждый ребенок, принявший в нём участие, смог пройти уникальный тест на электронной платформе и определиться со сферой профессиональной реализации.

В этом году активная работа по проекту уже начата. До середины августа пройдут установочные совещания для Региональных операторов и педагогов-навигаторов региона. С начала сентября до конца ноября начнется обучение более 150 педагогов-навигаторов по программе повышения квалификации в Самарской области.

После запуска федеральным оператором обновлённой платформы bvbinfo 2.0 (1 сентября 2022 года) региональным оператором проекта Автономной некоммерческой организацией «Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области» будет организована регистрация более 6 тысяч учащихся 6-11 классов для первичного прохождения онлайн диагностик и в дальнейшем отслеживания их прогресса в прохождении мероприятий проекта.

Онлайн-диагностика учащихся будет проводиться в два этапа с использованием обновлённой платформы bvbinfo 2.0.

1 этап — старт в октябре 2022 (после профориентационных уроков).

2 этап — старт в ноябре 2022 (после практических мероприятий профессионального выбора).

В рамках прохождения диагностики школьники пройдут профориентационные тесты, смогут сравнить свои результаты по двум этапам и получить на их основе рекомендации, которые помогут определить свои профессиональные цели.

Следующим этапом станет проведение мультимедийных выставок-практикумов для обучающихся 6-11 классов с 15 октября по 15 ноября, в рамках данного мероприятия более 3000 учащихся школ смогут посетить Исторический парк "Россия - Моя история" и лучше познакомиться с миром профессий.

Параллельно начнётся проведение профессиональных проб на базе центров обучения по 9 направлениям: здоровая среда, комфортная среда, безопасная среда, умная среда, креативная среда, социальная среда, деловая среда, индустриальная среда и аграрная среда. Данные мероприятия будут проводиться с 15 октября по 30 ноября. Обучающиеся, которые примут участие в профпробах, ближе познакомятся с профессиями, на практике увидят функциональные места, о которых до этого только слышали. Это поможет скорректировать теоретические представления о профессии на основе реального опыта выполнения некоторых задач.