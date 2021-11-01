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Пожары один за другим уничтожили несколько жилых домов в селе Подгоры, что на Самарской Луке

1 ноября 2021 10:15
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Пожары один за другим уничтожили несколько жилых домов в селе Подгоры, что на Самарской Луке

Местные уверены, что это поджоги, есть даже очевидцы, которые видели поджигателя. Сейчас жители села сами ночами патрулируют село с собаками и дубинками.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, полиция возбудила уголовное дело и подключилась к поискам преступников.

Напомню, что в серии поджогов тольяттинских лесов этим летом мэр города Николай Ренц тоже обвинил поджигателей. Но поиски, несмотря на обещанное вознаграждение, результатов так и не дали.

Кто и с какой целью открыл против тольяттинцев огненную войну, я полагаю, мы узнаем еще не скоро.

Теги: Пожар

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