После реконструкции в Приволжье открыли школу, основанную еще в 19 веке

105

В среду, 17 марта, Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Приволжский район оценил качество реконструкции здания и техническое оснащение кабинетов первой школы райцентра.

Школа №1 в селе Приволжье имеет богатую историю – это одно из старейших учебных заведений не только муниципального района, но и Самарской области. Она была основана в 1864 году помещиками Самариными, которые особое внимание придавали народному образованию.

В новое здание школа переехала в 1968 году. Первые 30 лет ученики занимались в ней аж в три смены. За полвека капитальный ремонт ни разу не проводился. Решение о ее реконструкции было принято в еще 2007 году, но экономический кризис 2008-го внес свои коррективы и проект был «заморожен».

Спустя 9 лет по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова было принято решение сделать проект реконструкции школы и фактически отстроить новый корпус, в котором будет комфортно работать учителям и получать знания ученикам. «Ремонта мы ждали 14 лет, и вот сбылась мечта многих поколений детей и взрослых, – радуется директор школы Елена Прудникова. – И мы очень счастливы, что теперь находимся здесь, в новом здании, где светлые и теплые помещения, шикарная отделка. Наша школа – просто космос!»

Новое здание было построено в дополнение к старому корпусу. Возведение нового учебного и спортивного блоков школы завершили в декабре прошлого года. А с начала 2021-го здесь уже занимается порядка пятисот учеников. «Огромная разница между старой и новой школой. Новая – очень современная, красочная. У нас появилось очень много возможностей, каких раньше не было», – поделилась своими впечатления ученица 9 класса Татьяна Коновалова.

Например, появился кабинет для занятий робототехникой. Полки с необходимыми деталями пополнились конструктором «Лего», который передал Глава региона. В каждом классе – их в новом корпусе 19 – установлено самое современное оборудование.

«В каждом кабинете установлены интерактивные доски, с помощью которых можно проводить конференции, видео-уроки, чего не было в старой школе, – рассказала ученица 11 класса Валерия Величко. – Новое оборудование – большие возможности, благодаря которым мы сможем развиваться, участвовать в различных олимпиадах и конкурсах».

Закуплено почти 200 планшетов для проведения уроков. Есть лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. «Оборудование современное, такого я еще не видел в других школах. Рад, что сегодня здесь у вас есть все возможности овладевать знаниями, языками. Конечно, иностранные языки сегодня очень нужны. Все мы находимся в одном большом информационном пространстве, и язык в современном мире крайне важен», – отметил Дмитрий Азаров, общаясь с учениками.

С особым удовольствием здесь трудятся педагоги. Новые классы, учебники еще с запахом типографской краски, современное оборудование – школа в Приволжье ничуть не уступает образовательным учреждениям областной столицы. Теперь у сельских ребят и учителей такие же возможности для обучения, как и в крупных городах.

Ученики с гордостью рассказали Губернатору о работе школьного музея. Раньше это был небольшой кабинет, а теперь целый комплекс. Здесь постоянно занимаются около десяти ребят из каждого класса, организован поисковый кружок. Ребята попросили у Главы региона установить современные стеллажи для экспонатов. Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки области Виктору Акопьяну приобрести необходимую мебель.

Глава региона также оценил возможности нового спортивного зала и подарил школьникам комплект баскетбольных мячей.

Ребята поблагодарили строителей, которые возводили школу, за возможность учиться в современных условиях. Губернатор отметил: в процессе проведения работ были замечания, но все они устранены. «Мы сегодня видим, что сделано все качественно, красиво – на радость деткам. Это самое главное!» – подчеркнул Дмитрий Азаров.