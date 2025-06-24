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Полицейские Жигулевска разыскали несовершеннолетнего, который ушел из дома на прогулку и не вернулся
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Полицейские Жигулевска разыскали несовершеннолетнего, который ушел из дома на прогулку и не вернулся

24 июня 2025 15:33
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Вечером 23 июня в дежурную часть О МВД России по г.Жигулевску за помощью обратились родители 14-летнего мальчика , который днем ушел на прогулку и не вернулся.

Главной целью розыска является не только установление местонахождения разыскиваемого, но и возвращение его к родным и близким.

Вечером 23 июня в дежурную часть О МВД России по г.Жигулевску за помощью обратились родители 14-летнего мальчика , который днем ушел на прогулку и не вернулся. 

Для розыска несовершеннолетнего задействован личный состав отдела полиции. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации.

В отработки территории одного из СНТ старший полицейский конвоя ОМВД России по г. Жигулевску Артём Давтян заметил разыскиваемого. Несмотря на то что ситуация могла развиваться по разным сценариям, опытный сотрудник сумел грамотно выстроить диалог с подростком.

Старший прапорщик полиции провёл с молодым человеком разъяснительную беседу, в ходе которой смог найти правильный подход к несовершеннолетнему. Благодаря профессионализму и умению располагать к себе людей полицейский убедил подростка добровольно проследовать в отдел полиции.

Полицейские установили, что в отношении мальчика противоправные действия не совершались. В настоящее время подросток передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

 

Фото:   соцсети

Полиция благодарит за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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