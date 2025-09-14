Полицейские Самарской области рассказали родителям школьников о преимуществах службы в органах внутренних дел

171

В Борском районе, в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением, в целях популяризации службы в органах внутренних дел и ориентирования выпускников школ на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России, полицейские приняли участие в родительском собрании.

В одной из районных школ сотрудники направления профессиональной подготовки Межмуниципального отдела МВД России «Борский» рассказали родителям старшеклассников о преимуществах службы в органах внутренних дел, таких как: стабильность, востребованность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность и многое другое.



Полицейские объяснили какие цели и задачи стоят перед сотрудниками полиции и какие требования предъявляются к кандидатам на службу, разъяснили порядок поступления в учебные заведения МВД России, рассказали о конкурсных вступительных испытаниях, профессиональном психологическом тестировании, особенностях оценки состояния здоровья и физической подготовки.

Кроме того, сотрудники полиции отметили, что на курсантов распространяются социальные гарантии: бесплатное обучение, проживание в общежитии, питание, денежное довольствие и вещевое обеспечение, гарантированное трудоустройство.

В завершение встречи полицейские подробно ответили на вопросы родителей и отметили, что органы внутренних дел включают в себя различные направления деятельности и дают множество возможностей для самореализации.