Полицейские региона проводят профилактические беседы с подростками

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Профилактические мероприятия проводятся с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних, а также взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, сообщают в пресс-службе ГУ МВД СО.

Так, в одном из ТЦ Чапаевска Иван Прокопов, капитан полиции, рассказал подросткам об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений.

Сотрудник полиции привел примеры преступлений, которые совершаются в основном молодыми ребятами, и как впоследствии эти деяния могут повлиять на их дальнейшую жизнь и профессиональную деятельность.

Полицейский объяснил подросткам, что необходимо критически относиться к поступающей извне информации, быть особенно осторожными в социальных сетях, избегать общения с подозрительными незнакомцами, предлагающими «легкий заработок» или участие в запрещенной деятельности.

«Многие молодые парни зачастую совершают противоправные действия не самостоятельно. Их могут подговорить или взять «на слабо». Очень важно не вестись на подобные провокации и думать о последствиях», – заключил полицейский.



Фото: ГУ МВД СО