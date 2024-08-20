Почти 50 человек собрались в Ботаническом саду Самары на экологическую акцию

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Почти 50 человек собрались в Ботаническом саду на экологическую акцию. Так вместе с волонтерами отметили День особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба минлесхоза СО.

Ботанический сад — это не просто парк природы в центре города. У него есть особый статус: особо охраняемая природная территория губернии, где насчитывается более 4500 таксонов растений, в том числе и плоды собственной селекции. Здесь богатая коллекция местных травянистых растений, есть и краснокнижные. Директор Ботанического сада Светлана Розно рассказывает, что кроме изучения растений проводится большая работа по сохранению и восстановлению видов, которые оказались под угрозой исчезновения в регионе.

Территория сада — 34 гектара. Вместе с волонтерами мы расчистили большой участок, где в будущем появятся новые деревца.

«Проведение таких акций очень полезно. Это позволяет не только благоустраивать территории, но и привлекать внимание к вопросам охраны окружающей среды, охраны особо охраняемых природных территорий», — комментирует руководитель управления региональной экологической политики минлесхоза Андрей Ардаков.

Специально в этот день организовали здесь же фотовыставку нерукотворных памятников природы региона. Природоохранный биолог Алексей Паженков выступил с лекцией о наших особо охраняемых природных территориях.

«211 памятников природы регионального значения - это 95 тысяч гектаров. По площади сопоставимо с нацпарком «Самарская Лука». Они представляют собой всё природное разнообразие степей, лесов, лугов, озёр и рек. К сожалению, деятельность человека негативно сказывается на состоянии ценных территорий. Наша задача — сохранять их и восстанавливать», — отметил Алексей.

Фото: минлесхоз Самарской области