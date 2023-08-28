Почти 2 тысячи человек обратились в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» с начала его работы

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Порядка 3300 обращений приняли сотрудники Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» от ветеранов СВО и членов их семей. Фонд начал работу 1 июня 2023 года. За это время в него обратились почти 2 тысячи человек.

Ветеран СВО Антон Я. попросил сотрудников Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» помочь с оформлением инвалидности по ранению. Кроме этого, мужчина озвучил мечту – получить высшее образование. За плечами бойца 11 классов школьного образования и два курса колледжа. Для решения вопросы требовалось много времени, но сотрудникам Фонда удалось ускорить процесс.

Соцкоординаторы связались с приемной комиссией Самарского университета и рассказали руководству ВУЗа о заслугах, ранениях и наградах героя. К вопросу подключился и председатель Межведомственной комиссии по координации поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей Александр Фетисов.

С помощью соцкоординатора Антон собрал необходимые для поступления документы и сдал экзамены. Благодаря высоким баллам ветеран СВО поступил на бюджетное отделение Самарского университета. По словам бойца, специалисты Фонда помогли ему осуществить давнюю мечту.

В Фонде не только помогают в переобучении и трудоустройстве ветеранов, но и рассказывают обо всех видах поддержки, составляют индивидуальную программу адаптации и социализации, помогают с покупкой средств реабилитации, а также организуют адаптацию жилья, если этого требует состояние здоровья ветерана.

Фото: ЦУР СО