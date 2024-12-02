Первый канал будет транслировать балет "Щелкунчик" в канун Нового года

105

Прямая трансляция балета Большого театра "Щелкунчик" запланирована на Первом канале в полдень 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Ранее Большой театр проинформировал посетителей о том, что планирует показать трансляцию новогоднего балета в своем сообществе "Вконтакте".

"В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П. И. Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире Первого канала", – отмечает Минкультуры.

Ранее на официальном сайте Государственного академического Большого театра России открылась онлайн-продажа билетов на балет Петра Чайковского "Щелкунчик".

Самый дешевый билет на спектакль в "полной категории" стоит 5 тысяч рублей. Столько же составляет цена на билет по Пушкинской карте, а также в рамках социальных программ "Места низкой ценовой категории" и "60 плюс". При этом "Молодежный (14-22 лет)" билет можно приобрести за 1 250 рублей.

30 и 31 декабря Большой театр покажет "Щелкунчик" в российских кинотеатрах. Трансляцию балета покажут более 100 кинотеатров, в числе которых крупнейший в РФ киноцентр "Октябрь" федеральной сети "КАРО", пишет Смотрм.