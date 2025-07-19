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Первый Фестиваль партийных проектов в Самаре: яркий праздник с пользой для всей семьи

19 июля 2025 11:33
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Первый Фестиваль партийных проектов в Самаре: яркий праздник с пользой для всей семьи
В Струковском саду состоялся первый Фестиваль партийных проектов «Единой России». Это масштабное событие, организованное региональным отделением партии, стало настоящим праздником для жителей области, объединившим творчество, технологии, спорт и добрые дела. Гости фестиваля смогли увидеть, как партийные инициативы воплощаются в жизнь, и сами смогли стать частью этих проектов.
 

Струковский сад на один день превратился в эпицентр жизни, где каждый уголок был наполнен движением, радостью и пользой. На десяти тематических площадках гостей ждали увлекательные активности, интерактивы и возможность узнать о реальных достижениях.

Площадка проекта «Крепкая семья» - самая шумная и весёлая. Дети с удовольствием рисовали, танцевали, играли с аниматорами, а родители узнавали о социальных программах и льготах. Координатор партпроекта, сенатор Марина Сидухина напомнила, что «Крепкая семья» -  один из основных проектов партии «Единая Россия». «Все начинается с семьи. А направления и целеполагание проекта очень разнообразные: от профилактики  социального сиротства до развития  семейных ценностей», - отметила сенатор.

На площадке «Цифровой России» гости фестиваля погрузились в мир высоких технологий: примеряли VR-очки, управляли дронами и даже пробовали себя в сварке оптоволокна.

Ежи, еноты, змеи и другие удивительные животные привлекали и детей, и взрослых на площадку партпроекта  «Защита животного мира».

Настоящий движ - на площадке проекта «Детский спорт»: здесь можно было поиграть в волейбол и в фиджитал-волейбол.  

Проект «Историческая память» можно назвать мостом, который связывает поколения. «Историческая память»  перенесла посетителей в прошлое, напомнив о героических страницах истории Самарской области. Здесь славная история нашей страны и самарского региона буквально оживает: легендарное «Самарское Знамя», трудовой подвиг Куйбышева – запасной столицы Советского Союза.

Участники поискового отряда «Сокол» рассказывали о своей работе, а гости могли увидеть артефакты военных лет. Главные экспонаты - исторические ретро-автомобили и полевая кухня.

Бизнес-игры и тренинги показали, как проект «Предпринимательство» может помочь начинающим бизнесменам в нарабатывании GR-коммуникаций. На площадке «Зеленая экономика» шли дискуссии о вторичной переработке и экологии, а в локации «Безопасных дорог» учились ездить на самокатах, изучали правила дорожного движения в виртуальной реальности и на площадке.

Локация «Молодой Гвардии Единой России» -  одна из самых ярких площадок фестиваля. Здесь не только рисуют будущее в прямом смысле, а гости фестиваля могли оставить свои пожелания жителям новых регионов. От поддержки СВО и гуманитарных миссий  до капремонта общежитий. У МГЕР  – десятки направлений работы во всех районах и городах губернии, об этом рассказал руководитель Штаба «Молодой гвардии» Антон Родионов.

На десяти тематических площадках  гости фестиваля смогли «прокачать» полезные знания и навыки. Кроме того, у жителей региона была  возможность не только узнать о проектах «Единой России», которые реализуются на территории губернии, но и записаться в волонтёры гуманитарной миссии, цифровые волонтеры  или в общественные контролёры, как предлагали всем активисты проектов «Городская среда» и  «Школа ЖКХ».

Больше всего гостей собрала площадка партпроекта «Историческая память». Сегодня здесь отметили участников автопробега «Самара-Москва». Среди них - участники и ветераны СВО, а самому молодому участнику - 9 лет.  За пять дней участники пробега посетили Саратов, Волгоград, Курск, Воронеж, Орёл, Тулу. Автопробег завершился в Москве, на Поклонной горе. Вручили благодарственные письма первый вице-губернатор Самарской области, заместитель секретаря регионального отделения партии по идеологии Александр Фетисов, координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов и советник губернатора, замсекретаря реготделения партии, участник СВО и Герой России Максим Девятов.

Фестиваль стал ярким доказательством того, что партийные проекты — это не просто слова, а реальные дела, которые меняют жизнь людей к лучшему. Гости уходили с новыми знаниями, положительными эмоциями и желанием присоединиться к инициативам «Единой России».

Теги: Единая Россия

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