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Первой в России женщине-машинисту доверено водить пассажирские поезда дальнего следования

17 января 2023 22:37
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Она закончила курс обучения, сдала экзамен на право управления электровозом и проходила практику в сопровождении опытного наставника.

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Она закончила курс обучения, сдала экзамен на право управления электровозом и проходила практику в сопровождении опытного наставника.

"Оксана Павловна Соколова, работник эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Пассажирский Свердловской дирекции тяги, 16 января 2023 года получила удостоверение машиниста электровоза, и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино", - рассказали в РЖД.

Там отметили, что девушка в ближайшей перспективе планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста.

 

Фото:  pxfuel

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