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Основы и перспективы национальной культурной политики обсудят участники форума «Сообщество» в Самаре

25 августа 2023 16:57
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Участники встречи также обсудят проблему деформации исторической памяти и разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей на фоне западного влияния.

Вопросы расширения и поддержки международных культурных и гуманитарных связей, популяризации российской культуры, русского языка и литературы, в том числе в целях поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, рассмотрят участники круглого стола на форуме «Сообщество», который пройдет 29–30 августа в Самаре.

Участники встречи также обсудят проблему деформации исторической памяти и разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей на фоне западного влияния.

В Общественной палате подчеркивают, что культурная политика – это основа ценностей и принципов, лежащих у истоков единства российского общества. Необходимо четкое понимание последовательности и системности действий, направленных на сохранение и укрепление гражданской идентичности с упором на традиционные духовно-нравственные ценности.

Являясь руководителем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура», Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно фокусировал внимание коллег на значимости культуры в жизни и самоидентификации каждого человека, а также важности выстраивания конструктивного диалога между обществом и органами власти в сфере культуры в условиях отмены Западом русской культуры. «Сегодня мы особенно остро осознаем значимость нашего исторического пути, нашу духовную и культурную самобытность. Осознание себя как единого целого со своей страной, идентификация своих интересов с интересами Отечества, неразделяемое единство с Родиной служит главным фундаментом Российского государства. На страже сохранения традиционных ценностей нашего многонационального государства, формирования идеалов, взглядов, убеждений граждан нашей страны всегда стояла культура. И неслучайно, что в самые сложные для страны времена культура принимает на себя один из первых ударов, роль ее значительно возрастает», – отмечал Дмитрий Азаров. 

Основные институты гражданского общества, в первую очередь ОП РФ и сеть региональных общественных палат, могут стать одним из основных механизмов формирования гармонично развитой личности как ячейки общества и занять ведущую роль в укреплении единства и сплоченности гражданского общества посредством культурного и гуманитарного развития.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский отмечает силу влияния внешней политики на культурное развитие и формирование чувств по отношению к соседним странам, а также тем государствам, которые находятся далеко и заняли враждебную позицию по отношению к России. Актуальной проблемой, по его мнению, является культура отмены, которая касается не только культурной сферы, но и науки, образования, спорта. 

Участники мероприятия также планируют затронуть тему кадровой укомплектованности учреждений культуры малых городов и муниципальных районов, предложить выходы и пути решения по заданному направлению.

Павел Покровский считает важным обсудить вопросы интеграции объектов культурного наследия в развивающуюся сеть маршрутов внутреннего межрегионального туризма на примере синергии двух национальных проектов – «Культуры» и «Туризма и индустрии гостеприимства».

«Культурная политика внутри страны должна быть системной, национальной, шаг за шагом поднимающей уровень культурного присутствия в современном мире. Сегодня в рамках национальных проектов в полной мере модернизируются существующие и появляются новые культурные объекты на карте России. В нашем круглом столе участие представители ведущих федеральных учреждений культуры, молодежной культурной сферы, которые, по сути, являются интеграторами культурной молодежной политики и новых регионов. Мероприятие обещает быть ценным и жарким, так как тема культуры касается каждого из нас – это не только досуг, но и ощущение внутреннего комфорта и внутреннего культурного уровня», – подчеркивает Павел Покровский.

 

Фото: пресс-служба ОП РФ

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