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Ольга Михеева: В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от культурных, экономических и политических различий

8 марта 2021 11:02
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Ольга Михеева: В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от культурных, экономических и политических различийльтурных, экономических и политических различий

Уже стало традицией в этот день поздравлять женщин с 8 марта, желать счастья, дарить цветы, восхищаться их улыбками и красотой. Но современный мир не был бы таким как есть, если бы женщины не добились своего права участия в решении самых трудных и ответственных вопросов и задач. 

В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от культурных, экономических и политических различий. История событий, способствовавших появлению этой даты, насчитывает несколько десятилетий. Но за этот период женщины сумели реализовать себя не только в профессиональной среде наравне с мужчинами, но и продемонстрировать невероятные успехи и потенциал.

Получив право работать в науке, политике, бизнесе, и других, традиционно «мужских» сферах, женщины открыли нам безграничные возможности в самореализации и развитии.

С каждым годом все больше женщин реализуют себя в самых важных и сложных направлениях деятельности, свершают открытия, участвуют в глобальных проектах, становятся лидерами, не боясь брать на себя ответственность. При этом женщины остаются источником вдохновения, красоты и восхищения. Совмещая в себе столь противоположные качества, сохраняя баланс, женщины привносят великий вклад в развитие своей страны.

Примите в этот весенний день пожелания мира и благополучия в вашем доме, личного счастья, высоких целей, ярких свершений и достижения задуманного!

Советник Губернатора Самарской области
Генеральный директор Института регионального развития -
управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»
Ольга Михеева

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