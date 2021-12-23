Я нашел ошибку
Главные новости:
Прощание с Олегом Яковлевым состоится 24 декабря 2022 года в 11:00 в храме «Всех Святых» на ул. Тухачевского, 219.
Скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, академик РАМТН Олег Яковлев 
Он признал вину в содеянном и готов возместить ущерб здоровью спортсмена.
Арестован один из подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева в центре Москвы
В номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны».
ПАО «ОДК – Кузнецов» удостоено премии «Авиастроитель года»
В 2024 году пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, а у мужчин - до 63 лет.
Пенсионный возраст до 2024 года составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин 
"А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет?"
Путин ответил шуткой на вопрос о поездках на отдых в тайгу с Сергеем Шойгу, но без Михаила Мишустина
Ольга Гальцова: «Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью». 
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
Состоялось торжественное открытие двух АГНКС в районе посёлка Курумоч Красноярского района Самарской области.
В регионе открылись еще две метановые заправки
Не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений.
Президент Путин призвал соблюдать "золотую середину" в регулировании интернета
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.43
EUR 83.12
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти

23 декабря 2021 17:30
119
Ольга Гальцова: «Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью». 

Система исполнения наказаний начинается с СИЗО. В следственном изоляторе содержатся люди, которые находятся под следствием, есть и уже осужденные правонарушители. Сотрудники правоохранительных органов лишь в исключительных случаях помещают сюда подозреваемых и обвиняемых. 21 декабря соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 города Тольятти проверила Уполномоченный по правам человека Ольга Дмитриевна Гальцова.

В составе рабочей группы – прокурор Самарской области Сергей Петрович Берижицкий, начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Чобанович Алмазов, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Дмитрий Викторович Штоков.

В СИЗО-4 сегодня находится более тысячи человек из Самарской, Воронежской, Брянской областей, Краснодарского края и других регионов страны. Кто-то из них ожидает решения суда, у других идет расследование уголовных дел. Следственный изолятор в Тольятти относится к числу новейших в России, в эксплуатации он около 10 лет, поэтому и условия содержания здесь соответствуют современным требованиям. Например, почти в каждой камере есть холодильник и телевизор. На этаже - библиотека, тренажерный зал. На особом контроле правозащитников - оснащение медчасти, качество оказания медицинской помощи.

- Мы посмотрели, как оборудована медицинская часть, вплоть до рентгена все есть. Имеется своя лаборатория, где можно сдать анализ крови, даже развернутый анализ. Есть и процедурные кабинеты, гинекологические, стоматология на уровне. Все сделано для того, чтобы те права, которыми государство наделило эту категории людей, соблюдались. Но это все равно несвобода. Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью. - поделилась Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова.

Среди заключенных под стражу на данный момент в СИЗО-4 находятся 76 женщин. Большинство, среди них есть и многодетные мамы, обвиняются в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По словам правозащитников, это серьезная проблема для всего общества. Необходимо усилить воспитательную работу и с молодежью. Так, в СИЗО сегодня содержатся четверо несовершеннолетних, каждый - из неполной семьи, большинство обвиняются в совершении имущественных преступлений.

- Почему у семи нянек дитя оказался без глазу? Где комиссия по делам несовершеннолетних? Где школа? Где муниципальные власти, где сотрудники полиции, прокуроры? Почему ребенок оказался здесь? Это будет предметом нашей дальнейшей работы. Но надо тоже понимать - а что с ним делать? Реально сажать в тюрьму, или все-таки мы сумеем без лишения свободы достучаться до этого ребенка и вернуть его в нормальную жизнь, - подчеркивает прокурор региона Сергей Петрович Берижицкий

Обход камер, знакомство с условиями быта - на кухне, в хозяйственном отряде, работают осужденные. Есть собственная пекарня. В меню присутствуют диетические блюда, которые необходимы людям по медицинским показаниям.  

Количество жалоб и обращений из этого СИЗО поступает немного и преимущественно по вопросам обоснованности избрания мер пресечения в виде заключения под стражу.

- Да, он осужденный, да, он преступник. Но, придя к нам, он в первую очередь человек. И мы не имеем никакого морального права ущемлять его права, создавать невыносимые условия. Да, есть вопросы, недостатки. Не все так хорошо, как хотелось бы. Но мы идем к тому, чтобы в местах лишения свободы в целом было хотя бы как здесь. Чтобы люди больше думали о своем будущем, о своих близких, которые ждут дома, о жизни по совести и по справедливости, - рассказал начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Чобанович Алмазов.

После обхода территории Уполномоченным по правам человека совместно с прокурором области и начальником регионального управления исполнения наказаний проведен прием заключенных под стражу и осужденных по личным вопросам, которые касались оформления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, отказа в условно-досрочном освобождении, а также длительного содержания под стражей. Все обращения будут на контроле до их решения

 

 

Фото:   пресс-служба УПЧ СО

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Запланирована работа выставки, посвященной историческим событиям русско-турецкой войны конца XIX века, истории родного края и Самарского Знамени.
22 декабря 2021, 17:28
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Запланирована работа выставки, посвященной историческим событиям русско-турецкой войны конца XIX века, истории родного края и Самарского Знамени. Общество
571
Премия в течение десяти лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые ими успехи в различных областях.
17 декабря 2021, 23:12
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Премия в течение десяти лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые ими успехи в различных областях. Общество
1595
На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40-ка самарских художников.
15 декабря 2021, 14:19
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40-ка самарских художников. Культура
1548
В центре внимания
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
210
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
23 декабря 2021  12:41
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
217
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021  16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
775
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
693
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
720
Весь список