Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти

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Система исполнения наказаний начинается с СИЗО. В следственном изоляторе содержатся люди, которые находятся под следствием, есть и уже осужденные правонарушители. Сотрудники правоохранительных органов лишь в исключительных случаях помещают сюда подозреваемых и обвиняемых. 21 декабря соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 города Тольятти проверила Уполномоченный по правам человека Ольга Дмитриевна Гальцова.

В составе рабочей группы – прокурор Самарской области Сергей Петрович Берижицкий, начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Чобанович Алмазов, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Дмитрий Викторович Штоков.

В СИЗО-4 сегодня находится более тысячи человек из Самарской, Воронежской, Брянской областей, Краснодарского края и других регионов страны. Кто-то из них ожидает решения суда, у других идет расследование уголовных дел. Следственный изолятор в Тольятти относится к числу новейших в России, в эксплуатации он около 10 лет, поэтому и условия содержания здесь соответствуют современным требованиям. Например, почти в каждой камере есть холодильник и телевизор. На этаже - библиотека, тренажерный зал. На особом контроле правозащитников - оснащение медчасти, качество оказания медицинской помощи.

- Мы посмотрели, как оборудована медицинская часть, вплоть до рентгена все есть. Имеется своя лаборатория, где можно сдать анализ крови, даже развернутый анализ. Есть и процедурные кабинеты, гинекологические, стоматология на уровне. Все сделано для того, чтобы те права, которыми государство наделило эту категории людей, соблюдались. Но это все равно несвобода. Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью. - поделилась Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова.

Среди заключенных под стражу на данный момент в СИЗО-4 находятся 76 женщин. Большинство, среди них есть и многодетные мамы, обвиняются в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По словам правозащитников, это серьезная проблема для всего общества. Необходимо усилить воспитательную работу и с молодежью. Так, в СИЗО сегодня содержатся четверо несовершеннолетних, каждый - из неполной семьи, большинство обвиняются в совершении имущественных преступлений.

- Почему у семи нянек дитя оказался без глазу? Где комиссия по делам несовершеннолетних? Где школа? Где муниципальные власти, где сотрудники полиции, прокуроры? Почему ребенок оказался здесь? Это будет предметом нашей дальнейшей работы. Но надо тоже понимать - а что с ним делать? Реально сажать в тюрьму, или все-таки мы сумеем без лишения свободы достучаться до этого ребенка и вернуть его в нормальную жизнь, - подчеркивает прокурор региона Сергей Петрович Берижицкий

Обход камер, знакомство с условиями быта - на кухне, в хозяйственном отряде, работают осужденные. Есть собственная пекарня. В меню присутствуют диетические блюда, которые необходимы людям по медицинским показаниям.

Количество жалоб и обращений из этого СИЗО поступает немного и преимущественно по вопросам обоснованности избрания мер пресечения в виде заключения под стражу.

- Да, он осужденный, да, он преступник. Но, придя к нам, он в первую очередь человек. И мы не имеем никакого морального права ущемлять его права, создавать невыносимые условия. Да, есть вопросы, недостатки. Не все так хорошо, как хотелось бы. Но мы идем к тому, чтобы в местах лишения свободы в целом было хотя бы как здесь. Чтобы люди больше думали о своем будущем, о своих близких, которые ждут дома, о жизни по совести и по справедливости, - рассказал начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Чобанович Алмазов.

После обхода территории Уполномоченным по правам человека совместно с прокурором области и начальником регионального управления исполнения наказаний проведен прием заключенных под стражу и осужденных по личным вопросам, которые касались оформления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, отказа в условно-досрочном освобождении, а также длительного содержания под стражей. Все обращения будут на контроле до их решения

Фото: пресс-служба УПЧ СО