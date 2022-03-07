Офицеры СК СО вместе с воспитанниками Центра помощи женщинам изготовили подарки для их мам 

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В преддверии Международного женского дня сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области провели мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет для детей и их мам, прибывающих в Центре помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Офицеры совместно с ребятами изготовили подарки для их мам в виде шоколадных конфет. Ребята самостоятельно выбрали форму будущих шедевров, а сотрудники следственного управления помогли расписать их в яркие цвета и украсить разнообразными посыпками. Уже завтра дети подарят шоколадные презенты своим мамам и сотрудникам Центра.



По окончанию мастер-класса ребят ждали веселые конкурсы, сладкий стол и воздушные шары.

Фото: СУ СКР СО