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Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня профсоюзов Самарской области 

12 ноября 2023 15:27
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В наше непростое время значение профсоюзов вновь возрастает.

Уважаемые друзья!

Сегодня мы уже восьмой раз отмечаем значимый региональный праздник — День профсоюзов Самарской области.

Уже почти 120 лет профсоюзное движение играет важную роль в решении актуальных проблем трудовых коллективов нашей губернии. Все это время профсоюзы стоят на переднем крае борьбы за права трудящихся, обеспечение их социальных прав и гарантий.

В наше непростое время значение профсоюзов вновь возрастает. Экономика региона сталкивается с самыми серьезными за последние десятилетия вызовами. И нет, наверное, ни одной отрасли, которую бы так или иначе не затронули незаконные санкции, введенные недружественными странами.

Наша задача – совместными усилиями создать условия для роста промышленного потенциала губернии, сохранения стабильности в обществе, повышения уровня благосостояния наших земляков, решить задачу, поставленную Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по укреплению технологического суверенитета нашей страны.

Добиться этого без мобилизации трудовых коллективов, нацеленных на высокопроизводительный труд и достижение поставленных целей, без активной деятельности профсоюзных организаций по обеспечению занятости населения, кадровых потребностей региональной промышленности, достойного уровня заработной платы  трудящихся, конечно, невозможно.

Особенно это важно в условиях проведения специальной  военной операции и агрессии коллективного Запада. Создавая крепкий, надежный тыл, поддерживая защитников Отечества и их семьи, мы тем самым приближаем нашу победу и закладываем основу для дальнейшего опережающего развития Самарского края.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, энергии в реализации намеченных планов и успехов в деле дальнейшего развития профсоюзного движения Самарской области!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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