Новогодние праздники: в Самарской области организованы разнообразные праздничные локации для активного отдыха 

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Наступает Новый год, а вместе с ним и самое долгожданное время – новогодние выходные, которые продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Последний месяц уходящего 2021 года был отмечен специалистами областного министерства здравоохранения, как период с позитивной динамикой в ситуации с COVID-19, тем не менее эпидемиологическая ситуация в регионе пока остается напряженной, поэтому проведение массовых новогодних мероприятий в регионе не запланировано.

Создать праздничное настроение в муниципалитетах Самарской области призвана яркая иллюминация, елочные комплексы, активности на спортивных и прогулочных площадках, культурная программа в традиционном и онлайн форматах – всё направлено на то, чтобы сохранить здоровье жителей и гостей Самарской области.

Традиционно центральной новогодней площадкой областной столицы станет площадь Куйбышева. Новогодний комплекс, возведенный здесь, позволяет создать условия для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Центральная часть площади уже превратилась в «Сказочный лес». Здесь среди сосен и елок разместились инсталляции и арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок. Это Снеговик-почтовик, медвежонок Умка, Щелкунчик и Мышиный король, Ученый кот с Белкой-затейницей и другие волшебные герои. На площади появилось царство Снежной королевы, избушка Бабы Яги, терем Деда Мороза, а в центре «Сказочного леса» – городок ледовых скульптур – персонажей «Союзмультфильма». Уже доступны для посещения деревянная горка и катки. В период новогодних каникул на площади будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы»: площадка для игры в городки «Городок», снежковый тир и другие. У ледовых площадок организованы пункты проката коньков, точки питания и продажи сувенирной продукции. Все локации доступны для свободного посещения.

Стадион «Солидарность Самара Арена» в дни новогодних праздников также превратится в площадку для отдыха жителей и гостей Самарской области. Главной идеей концепции новогодних гуляний станет продолжение темы 170-летия Самарской губернии, а также народное искусство и нематериальное культурное наследие народов. Напомним, на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Президент Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 год в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Так, на территории «Самарской олимпийской деревни» уже установлена праздничная елка, тематические инсталляции, арт-объект «Дом деда Мороза», доступны зоны активностей: прогулочно-выставочная; активного отдыха (каток, лыжная трасса, горки); Hockey time (тренировочная площадка «Восход»); зона отдыха и культурного пребывания, а также питания и выдачи спортивного инвентаря.

«С 31 декабря нами запланирована организация уже полюбившегося пространства «Самарская олимпийская деревня», которая будет посвящена новому, 2022 году. Второй год подряд мы будем работать в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Мероприятия будут проходить ежедневно в формате прогулочно-выставочной экспозиции на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена»», – рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Еще один спортивный объект – Дворец спорта на Молодогвардейской – в новогодние праздники станет центром притяжения любителей катания на коньках. Новый впечатляющий спортивный объект региона, торжественную церемонию открытия которого жители Самарской области сравнивали с церемонией открытия Олимпиады в Сочи, в новогодние праздники в полную силу раскроет свои возможности, как площадка для активного отдыха. На главной ледовой арене площадью 1680 кв.м спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» будут организованы бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию. Обращаем внимание, для обеспечения безопасности в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний на катания во Дворце спорта предусмотрена предварительная запись, которая будет вестись онлайн через официальные социальные сети Дворца спорта @dvorec_sporta_samara или по телефону: 8 (846) 933 57 49. Расписание сеансов бесплатного катания на коньках размещено в официальном паблике министерства спорта Самарской области во ВКонтакте.

Для всех любителей самого красивого зимнего вида спорта, катания на коньках, организованы катки практически во всех районах Самарской области. Ледовые площадки ждут посетителей в Октябрьске, Новокуйбышевске, Похвистнево, городском округе Кинель, Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Отрадном и т.д. Только в Самаре в этом году организовано более 120 ледовых площадок, порядка 40 новогодних комплексов, где смогут прогуляться жители Самары – это парки, скверы и другие общественные пространства.

Впервые в этом году оборудован каток прямо перед центральным входом в краеведческий Музей имени Алабина. Команда музея представляет новый формат семейного отдыха: выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Помимо основной экспозиции, рассказывающей о природе и истории края, в музее работает интерактивная выставка «Живые системы», которая приводит в восторг как детей, так и взрослых. Кроме того, сейчас в музее экспонируется уникальная коллекция исторической православной деревянной скульптуры из Пермской художественной галереи «Пермские боги» – настоящее сокровище России. Выпить чашечку кофе в компании друзей, занять детей на мастер-классах или просто погреть носики можно в новом кафе музея.

Для любителей лыж, также продуманы и созданы условия для катания. Основным центром проведения лыжного досуга в Самаре по традиции станет региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в пос. Управленческий, где лыжные трассы организованы как для любителей, так и для спортсменов. Лыжные трассы также работают в лесопарке 60-летия Советской власти, парках Щорса, Гагарина, «Молодежный», «Воронежские озера», «Дружба», «Победы», в скверах Фадеева и Мира, в Загородном парке, на I и II очередях набережной реки Волга, в районе дома 86 по ул. Клиническая. Пятого января в г.о. Жигулевск в 10 утра стартует «Рождественская гонка» памяти К.И. Немчинова, а 8 января на лыжной базе «Чайка» состоится Чемпионат Самарской области по лыжным гонкам.

Культурная программа праздничного новогоднего периода составлена таким образом, что интересное мероприятие найдет для себя каждый. Практически в ежедневном формате работают: Самарская государственная филармония, Самарский академический театр оперы и балета, Самарский театр кукол, Самарт, Самарский областной художественный музей. Самарский академический театр драмы им. М. Горького в преддверии нового года порадует премьерой «Тартюф», которую также можно посмотреть в январские выходные. Спектакль «Тартюф» – та самая интерпретация классики, о которой многие мечтают: с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актёрскими работами. В Сызранском краеведческом музее стоит обратить внимание на выставку «Грани миниатюры». А 5 января в 18.00 в виртуальном концертном зале дворца культуры «Россия» г.о. Отрадный состоится видеотрансляция концерта «Э. Григ – Г. Ибсен Музыка к драме «Пер Гюнт».

Для школьников в дни каникул будут организованы многочисленные онлайн-мероприятия: квизы, челленджи, фестивали. Следите за новостями каждого муниципалитета на официальных страницах и в официальных пабликах в социальных сетях, – впереди много праздничных событий!

Уважаемые жители и гости Самарской области!

В преддверии новогодних праздников позаботьтесь о самом главном – о своем здоровье! Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют провести праздники в кругу своих самых близких и родных людей. Избегайте мест массового скопления людей, заранее планируйте свой досуг, – в каждом районе Самарской губернии представлены богатейшие возможности для креативных, ярких и незабываемых новогодних праздников!

И помните, что лучшей защитой по-прежнему является вакцинация. В праздничные дни сохранится возможность вакцинироваться в удобное для каждого жителя Самарской области время. Для этого создаются все условия. С 1 января все 200 стационарных прививочных пунктов будут работать в обычном режиме – с 8.00 до 20.00. Продолжат работать круглосуточные, мобильные пункты и 8 мобильных пунктов на базе торговых центров в крупных муниципалитетах области. Помимо вакцинации, в пунктах при ТЦ можно будет пройти и экспресс-тестирование на COVID-19.

Фото: pixabay