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Новое расписание скоростных пассажирских судов «Валдай 45-Р»

22 мая 2024 16:08
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Теперь жители и гости Самарской области смогут оперативно добраться по воде не только до Ширяево, но и отправиться в Винновку.

Появилось новое расписание скоростных пассажирских судов «Валдай 45-Р», теперь жители и гости Самарской области смогут оперативно добраться по воде не только до Ширяево, но и отправиться в Винновку.

С 27 по 31 мая 2024 года ежедневно жители и гости Самарской области смогут отправиться с речного вокзала Самары в Ширяево в 09.00 и в 16.00. Из Ширяево можно будет уехать в 10.00 и 17.00. Время в пути займет всего 45 минут.

С 1 июня по 21 июля ежедневно суда будут отправляться с речного вокзала Самары в Ширяево в 09.00, 11.00, 15.00, 17.00 и 19.00. Из Ширяево можно будет уехать в10.00, 12.00, 16.00, 18.00 и 20.00.

12 июня и в выходные дни  с 1 июня по 21 июля «Валдай» будет выходить с речного вокзала в 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 и 20.00. Из Ширяево судно будет отправляться в 11.00, 13.00, 17.00, 19.00 и 21.00.

Кроме того, появился новый пункт отправления в Ширяево – Барбошина поляна. Ежедневно с 1 июня по 21 июля время отправления с Барбошиной поляны: 10.30, 12.00, 17.30, 19.00. Отправление из Ширяево: 11.15, 12.45, 18.15, 19.45.

Помимо этого, жители и гости Самарской области теперь могут отправиться на «Валдаях» в Винновку. Суда будут отправляться ежедневно 1 июня по 21 июля с речного вокзала в 9.30 и 14.30. Из Винновки – 13.00 и 18.00. Время в пути займет всего 40 минут.

Стоимость проезда составляет 800 рублей – взрослый, 550 рублей – детский от 5 до 10 лет при наличии свидетельства о рождении. Дети до 5 лет – бесплатно без места (Внимание! Действует ограничение: не более 1 ребенка на руках одного взрослого).

Заранее приобрести билеты любой желающий сможет на сайте http://volga-travel.com/.

Дети до 15 лет совершают речную прогулку в сопровождении взрослого.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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