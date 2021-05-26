Никита Сазонов из Самары стал одним из победителей конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

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24 мая в Москве состоялась торжественная церемония закрытия Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека. Среди них Никита Сазонов из Самары.

Всего в конкурсе приняло участие более 13,4 тысяч специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.

«Я работаю в сфере интернет-коммуникаций с 2018 года. Искренне надеюсь, что победа в конкурсе, благодаря поддержке АНО "Диалог" и наставников, позволит мне раскрыть свой потенциал и в скором времени стать одним из лучших специалистов в этой сфере. У меня уже есть ряд проектов, как коммерческих, так и социальных, но все они требуют содействия для реализации. В ближайшее время мы обсудим проекты с моим наставником, Александром Хинштейном, и определим, что полезного мы сможем сделать для региона в ближайшем будущем», – поделился планами победитель конкурса.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. С обращением к участникам по видеосвязи выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов Конкурса на заседании Экспертного совета: «Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний». По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение. «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», – сказал Сергей Кириенко.

Дмитрий Чернышенко обратился к финалистам и отметил широкий охват конкурса: «Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион. Мы развиваем технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь и возможность пользоваться плодами цифровизации. Также повышается роль государственной интернет-коммуникации. Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны», — сказал Чернышенко.

Александр Хинштейн выразил уверенность в том, что победители Конкурса обязательно будут востребованы. «Профильный комитет Государственной думы готов трудоустроить у себя тех, кому это интересно, из числа победителей, финалистов Конкурса. Тех, для кого законотворчество в сфере информтехнологий действительно не пустой звук», – сказал он.

От имени организаторов выступил Алексей Гореславский: «Для нас Конкурс – это возможность сконцентрировать на одной площадке все лучшее, что сегодня есть в отрасли, и создать новые связи, объединить усилия для ответа на общие вызовы».

Очный этап отбора на Конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.