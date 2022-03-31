На участке с 58 км по 70 км трассы М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург) будет ограничено движение

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Вниманию водителей! Временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке с 58 км по 70 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург).

В 19:13, 31 марта в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 31.03.2022 № 147-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым с 10:00, 1 апреля, в связи с проведением следственных мероприятий будет введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке с 58 км по 70 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург). Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00, 1 апреля.



