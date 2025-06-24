Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара намерена наращивать объемы участия в госпрограммах
Самара намерена наращивать объемы участия в госпрограммах
В Самаре представили премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…»
В Самаре представили премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…»
количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%
Количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%
Нежелание платить алименты обернулось арестом авто для жителя Отрадного
Нежелание платить алименты обернулось арестом авто для жителя Отрадного
Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки
Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
С начала года в Самарской области более 1200 семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала
С начала года в Самарской области более 1200 семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала
На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона
На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона

24 июня 2025 13:22
64
На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона

 

Уже в это воскресенье, 29 июня 2025 года, Самара станет частью Крестного хода с мощами Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Маршрут Крестного хода по благословению Патриарха Кирилла проходит по епархиям Русской Православной Церкви. Святыня из Донского монастыря будет находиться в Софийском соборе Самары до вечера 30 июня.

Крестный ход с мощами Святителя Тихона посвящен 100-летию со дня его блаженной кончины, и во всех епархиях Русской Православной Церкви проводятся мероприятия в память о нем.

22 июня в Самаре состоялось открытие выставки «Кто ны разлучит от любве Божия». Материалы выставки, которые иллюстрируют жизненный путь и подвиг служения Святейшего патриарха Тихона, подготовлены Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке «Научно-просветительского фонда имени святого патриарха Тихона». Выставка будет работать в зале торжественных собраний Софийского собора по 28 июня с 10.00 до 18.00.

29 июня в 13.00 жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу «Хранитель Церкви Русской». Литературно-музыкальную композицию представят сводный хор Самарской духовной семинарии и Самарский губернский мужской хор «София», струнная группа симфонического оркестра Тольяттинской филармонии и артисты Самарской филармонии. Концертная программа состоится в зале торжественных собраний Софийского собора. Вход свободный.

Ковчег с частицею мощей Святителя Тихона в Самаре будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1«А»). Поклониться святыне можно:

  • 29 июня с 9.00 до 20.00,

  • 30 июня с 8.00 до 18.30,

  • молебны с акафистом в 12.00 и в 15.00.

В память о Святителе Тихоне создан портал и телеграм-канал «Крестный путь Патриарха Тихона», построенные по календарному принципу: здесь отображается каждый из 2698 дней его Патриаршего служения.

Принесение ковчега с частицею мощей святителя Тихона, которое охватит не менее чем 90 крупных городов России и Белоруссии, завершится 9 октября. Организатором выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
29
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
98
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
122
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
473
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
318
Весь список