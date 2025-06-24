На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона

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Уже в это воскресенье, 29 июня 2025 года, Самара станет частью Крестного хода с мощами Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Маршрут Крестного хода по благословению Патриарха Кирилла проходит по епархиям Русской Православной Церкви. Святыня из Донского монастыря будет находиться в Софийском соборе Самары до вечера 30 июня.

Крестный ход с мощами Святителя Тихона посвящен 100-летию со дня его блаженной кончины, и во всех епархиях Русской Православной Церкви проводятся мероприятия в память о нем.

22 июня в Самаре состоялось открытие выставки «Кто ны разлучит от любве Божия». Материалы выставки, которые иллюстрируют жизненный путь и подвиг служения Святейшего патриарха Тихона, подготовлены Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке «Научно-просветительского фонда имени святого патриарха Тихона». Выставка будет работать в зале торжественных собраний Софийского собора по 28 июня с 10.00 до 18.00.

29 июня в 13.00 жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу «Хранитель Церкви Русской». Литературно-музыкальную композицию представят сводный хор Самарской духовной семинарии и Самарский губернский мужской хор «София», струнная группа симфонического оркестра Тольяттинской филармонии и артисты Самарской филармонии. Концертная программа состоится в зале торжественных собраний Софийского собора. Вход свободный.

Ковчег с частицею мощей Святителя Тихона в Самаре будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1«А»). Поклониться святыне можно:

29 июня с 9.00 до 20.00,

30 июня с 8.00 до 18.30,

молебны с акафистом в 12.00 и в 15.00.

В память о Святителе Тихоне создан портал и телеграм -канал «Крестный путь Патриарха Тихона», построенные по календарному принципу: здесь отображается каждый из 2698 дней его Патриаршего служения.

Принесение ковчега с частицею мощей святителя Тихона, которое охватит не менее чем 90 крупных городов России и Белоруссии, завершится 9 октября. Организатором выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».