Главное управление МВД России по Самарской области информирует о графике работы в новогодние праздники:
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:
30 декабря 2023 года с 8.00 до 17.00
3, 4, и 5 января 2024 года – рабочие дни
6, 7 и 8 января 2024 года – выходные дни
С 09 января 2024 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.
Отдел разрешительно-визовой работы и отдел по оформлению заграничных паспортов управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области будет осуществляться предоставление государственных услуг по следующему графику:
03, 04 и 05 января 2024 года с 09.00 до 13.00.
Информационный центр ГУ МВД России по Самарской области в новогодние праздничные дни осуществляет прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг по следующему графику:
04 января 2024 с 10:00 до 13:00