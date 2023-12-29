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Главное управление МВД России по Самарской области информирует о графике работы в новогодние праздники:



Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:

30 декабря 2023 года с 8.00 до 17.00

3, 4, и 5 января 2024 года – рабочие дни

6, 7 и 8 января 2024 года – выходные дни

С 09 января 2024 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.



Отдел разрешительно-визовой работы и отдел по оформлению заграничных паспортов управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области будет осуществляться предоставление государственных услуг по следующему графику:

03, 04 и 05 января 2024 года с 09.00 до 13.00.



Информационный центр ГУ МВД России по Самарской области в новогодние праздничные дни осуществляет прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг по следующему графику:

04 января 2024 с 10:00 до 13:00