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Лучшими покупками в этом году жители Самары чаще всего считают гаджеты и бытовую технику. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Топ лучших покупок самарцев в этом году возглавляют смартфоны и планшеты: об удачном приобретении новых электронных устройств рассказали 15% опрошенных. 10% порадовались новой бытовой технике, еще 7% — одежде и обуви, по 5% сообщили, что их лучшими покупками были туристические путёвки и деликатесы, а 4% довольны, что обзавелись спорттоварами. О приобретении недвижимости и мебели рассказали по 3% опрошенных. Удачно купили автомобиль еще 3%. Столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы. 9% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и проч.



Пока не было запоминающихся приобретений у каждого четвертого (24%).



Женщины чаще мужчин называют своей лучшей покупкой одежду и обувь (10% против 5% соответственно). Тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (7% против 4%).



Время проведения: 16—22 августа 2023 года.

Фото: ru.freepik.com