Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков

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Ко дню орнитолога в России, который отмечают 19 февраля, Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков.

Наша страна огромна и разнообразие орнитофауны поражает воображение! В настоящее время насчитывается около 833 видов птиц на территории России. В Самарской области можно встретить около 310 удивительных видов.



Приглашают ребят (в возрасте от 5 до 16 лет) поучаствовать в онлайн-конкурсе рисунков! Нарисуйте птицу, встречающуюся на территории Самарской области. Присылайте рисунки с пометкой - конкурс рисунков «Птицы Самарской области» на почту zookonkyrs2021@yandex.ru .

От одного участника принимается 1 работа, рисунок может быть выполнен в любой технике, присылайте качественную фотографию рисунка. Укажите ФИО и возраст автора, название работы. Рисунки принимаются с 20 января 2021 года по 15 февраля 2021 года до 12.00. Итоги конкурса будут подведены 18 февраля. Работы будут оцениваться по 4 возрастным категориям, в каждой категории выберут по 1 победителю. Вступайте в нашу группу https://vk.com/samarazoo - здесь будут выкладываться работы участников. Все участники конкурса будут отмечены грамотами (выложим в группе вконтакте - https://vk.com/samarazoo), а победители смогут бесплатно посетить зоопарк! Победителям дарим пригласительные билеты на 2 лица.

Все вопросы по тел. 8 (846) 926-11-27

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