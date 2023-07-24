Книжная выставка «Сила в правде» открылась в фойе библиотеки КЦ «Автоград» Тольятти

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В фойе библиотеки КЦ «Автоград» Тольятти гостей встречает остроактуальная выставка «Сила в правде». На библиотечной передовой — подборка книг и материалов об истории возникновения фашизма, нацизма, о неонацизме как явлении, об история Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

Художественная и отраслевая литература погружает читателя в тему возникновения, предпосылок и страшных последствий этих социальных и исторических явлений. Один из разделов выставки посвящен актуальной периодике: здесь собраны статьи и материалы об участии тольяттинцев в СВО, об организациях и людях, помогающих нашим бойцам и их семьям.

«Проект вызволяет читателям через художественную литературу, документальные материалы познакомиться с последствиями нацизма и фашизма, и понять глубинную опасность неонацизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Создание масштабного патриотического проекта «Сила в правде» инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По поручению главы региона в публичных библиотеках Самарской области появились тематические стенды, посвящённые СВО», — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

«Сила в правде» — это разносторонний взгляд на наше прошлое и настоящее, через художественные книги о войне и фашизме, через исторические и публицистические, документальные материалы ХХ века, через живую хронику сегодняшнего дня. Вопросы, волнующие сегодня сердце каждого человека, находят ответы на этой выставке.

Фото: минкульт СО